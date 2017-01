FERITE MORTALI/ Su Rete 4 il film con Steven Seagal e Anthony Anderson

FERITE MORTALI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - Ferite mortali è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione del 2001 che è stata diretta da Andrzej Bartkowiak (Doom, Amici per la morte, Romeo deve morire) ed interpretato da Steven Seagal (Duro da uccidere, Trappola in alto mare, Nico), il rapper DMX (Amici per la morte, Never die alone) e Anthony Anderson (Transformers, Black-ish, Io, me & Irene). Steven Seagal è un attore, produttore e musicista oltre che noto artista marziale. Dal 1971 al 1986 ha vissuto in Giappone, dove è stato il primo straniero ad aprire un dojo di arti marziali. Oggi Seagal è cintura nera 7° dan di Aikido. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FERITE MORTALI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Orin Boyd (Steven Seagal) è un poliziotto di Detroit, violento e rissoso, che utilizza metodi un po' troppo spicci per catturare mafiosi e malavitosi. I suoi superiori decidono così per punizione di trasferirlo nel distretto più violento, il 15°, e lo costringono a farsi seguire da una psicologa per migliorare il suo pessimo carattere. Anche nel nuovo distretto Orin non riesce a non cacciarsi nei guai. Mentre segue uno spacciatore scopre il furto di un grosso quantitativo di droga sequestrata, rubato dal magazzino della polizia. La banda sfugge però ad Orin, e dalla Centrale arriva l'ordine di abbandonare l'indagine. Orin però decide di continuare le indagini di nascosto, e arriva rapidamente a Latrell Walker (DMX), un grosso spacciatore in affari anche con alcuni poliziotti corrotti. Quella dello spacciatore però è solo una copertura, visto che Latrell è in realtà un imprenditore che sta indagando da solo sui poliziotti corrotti del 15° distretto, che hanno accusato ingiustamente ed incastrato suo fratello Shawn. Orion chiede allora aiuto ai suoi superiori per smascherare il traffico di droga e le mele marce della polizia, ma scoprirà che proprio ai piani alti del suo distretto si nascondono i capi dell'organizzazione criminale.

