Anticipazioni Il Segreto puntata 29 gennaio: Hipolito e Gracia, matrimonio in arrivo!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 GENNAIO: LA FRETTA DI HIPOLITO E GRACIA - Hipolito e Gracia hanno dovuto attendere molti mesi prima di vedere realizzato il loro grande sogno e ora che il loro matrimonio è possibile, non sono disposti a perdere altro tempo. Dopo che nelle ultime puntate de Il Segreto è giunta la notizia della morte di Quintina, i due simpatici personaggi sono passati subito al passo successivo, anche se con qualche imprevisto: il sonno nel quale tutti gli invitati alla Miel Amarga sono precipitati ha fatto nascere in Gracia il sospetto di non avere accettato la proposta di matrimonio di Hipolito, ma si è trattato solo dell'ultimo piccolo problema. Dopo essersi definitivamente chiariti, i due fidanzati giungeranno alla conclusione di avere atteso troppo a lungo e di sentire la necessità di convolare quanto prima a giuste nozze. Per questo si recheranno da Don Anselmo (ormai ristabilitosi) e da Don Berengario chiedendo loro di fissare quanto prima la data del loro matrimonio. Arriverà finalmente il giorno dei fiori d'arancio per loro?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 GENNAIO: SOL E CANDELA COSTRETTE A PROSTITUIRSI - Il Segreto non conosce pausa e torna anche domani su Canale 5, per il graditissimo episodio della domenica sera. In esso, Eliseo contatterà Severo per rendergli note le ragioni della sparizione di Sol e Candela: è stato lui a rapirle e a portarle in una località sconosciuta, in attesa di prendere accordi con il ricco imprenditore. Non ci sarà la possibilità di mediare, in quanto il crudele individuo avrà le idee molto chiare: se Severo vorrà rivedere sane e salve la sorella e la fidanzata, dovrà cedere tutti i suoi averi al cognato. Santacruz si rassegnerà all'evidenza senza lottare? Sembra proprio che anche questa volta non ci deluderà, in quanto dopo avere ricevuto tale telefonata contatterà immediatamente la centralinista Chelo, per scoprire la località dalla quale Eliseo ha chiamato. Riuscirà a trovarlo prima che si troppo tardi? Non ci sarà tempo da perdere poiché Sol e Candela si troveranno presso la casa di un complice di Villaverde e il loro destino sembrerà segnato. Le due donne, infatti, saranno costrette a prostituirsi!

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 GENNAIO: ELISEO NON SCENDE A PATTI - Sarà una puntata serale da non perdere quella che i telespettatori de Il Segreto potranno seguire domani a partire dalle ore 21:15 circa. In essa, infatti, Candela e Sol cadranno tra le grinfie di Eliseo, mai partito da Puente Viejo come gli aveva fatto credere. Furioso per essere stato preso in giro con la vendita delle quote delle imprese Santracruz, l'uomo cercherà di ottenere il massimo tornaconto possibile da questo rapimento. Per questo, dopo avere nascosto le due cognate, prenderà contatti con Severo per definire con lui la situazione: se Santacruz vorrà rivedere vive la sorella e la fidanzata, non avrà molto spazio per i ripensamenti. Le condizioni del rapitore infatti saranno molto chiare: diventare l'intestatario della fortuna di Severo ovvero del suo denaro, delle aziende e di tutte le sue proprietà. Non ci sarà purtroppo spazio per le trattative, il ricco imprenditore sarà costretto ad accettare?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 29 GENNAIO: EMILIA HA UN RIPENSAMENTO? - La partenza di Emilia da Puente Viejo si farà sempre più vicina. Nella puntata de Il Segreto di domani sera, infatti, la madre di Maria si appresterà a preparare le valigie e a dare nuove disposizioni alla locanda, affinché tutto prosegua per il meglio durante la sua assenza. Ma il suo comportamento preoccuperà Cesar: l'uomo non potrà fare a meno di notare come l'amica sia agitata, a tratti persino inquieta, lanciando in lui il sospetto che non sia convinta fino in fondo a lasciare tutto per trasferirsi insieme a lui a Malaga. Con questa preoccupazione nel cuore, Cardenas deciderà di parlare chiaramente con Emilia, dicendole che potrà tornare indietro sulla sua scelta, evitando di seguirlo a Malaga se non si smentirà pronta per un simile passo. Ma la figlia di Raimundo questa volta non prenderà in considerazione un ripensamento, a meno che non ci sia qualcuno pronto a fermarla...

© Riproduzione Riservata.