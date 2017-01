Anticipazioni Il Segreto/ Puntate italiane e spagnole:Severo perderà tutto e tutti, cosa ne sarà di lui?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE: DURA PROVA PER SEVERO? - Il Segreto festeggia le 1500 candeline e Aurora Guerra trova un modo a dir poco strano per ringraziare i fan italiani e spagnoli. Oltre alle foto che ricordano i più bei momenti del passato del programma, ci sarà purtroppo spazio per l'ennesima tragedia per il povero Severo. Dopo avere dato l'addio a Sol e avere visto partire Lucas, Santacruz tornerà a casa per rivelare a Carmelo di avere perso anche Candela e il bambino che portava in grembo. La disperazione dell'uomo sarà indicibile, poiché per la prima volta avrà la sensazione di trovarsi solo e povero, avendo anche dovuto cedere le sue proprietà a Cristobal Garrigues e allo stesso Carmelo. Non è male come regalo di anniversario? E' questa la grande domanda che rimbalza da un sito web spagnolo all'altro, dove i telespettatori non si danno pace per un simile addio. Ma se questo fosse invece il più grande colpo di scena della storia della telenovela?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 GENNAIO: Nel corso della prossima puntata, le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Candela e Sol verranno aggredite da Eliseo. Intanto, Hipolito farà di nuovo la proposta di matrimonio a Gracia. Dopo avere visto lo sterminio della famiglia Mella, probabilmente a causa dell'ennesimo intrigo di Donna Francisca, sarà il momento di un nuovo dramma che riguarderà Candela e Sol. Quest'ultima aveva festeggiato la partenza di Eliseo, che le aveva lasciato campo libero alla sua felicità al fianco di Lucas. Ma purtroppo sia lei che tutta la famiglia Santacruz hanno cantato vittoria troppo presto: il terribile uomo, infatti, non sarà disposto ad accettare l'affronto subito senza compiere la sua vendetta. Per questo invierà alle due future cognate una lettera nella quale chiederà loro di incontrarsi segretamente. Ma non si tratterà di un appuntamento galante, al contrario: le due donne si troveranno di fronte al loro peggiore incubo. Nulla potranno, infatti, contro Eliseo che dopo averle sorprese, le rapirà portandole via con sé in un luogo sconosciuto! Nel frattempo, Mauricio e Donna Francisca avranno un chiarimento. Il capo mastro, però, crederà ancora che ad appiccare l'incendio al Jaral sia stata proprio la Montenegro. Negli ultimi giorni la scena più importante la scena più importante è quella riguardante Donna Francisca e Mauricio. Quest'ultimo chiede spiegazioni alla padrona, ma questa volta lo fa sconvolto e con un tono provocatorio. Una scena mai vista, in cui Mauricio dà del "tu" alla Montenegro chiamandola anche "Francisca".

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LA FURIA DI SEVERO CONTRO FRANCISCA - I drammi degli ultimi mesi hanno segnato duramente Severo nelle puntate spagnole de Il Segreto. Santacruz ha visto morire l'adorata sorella Sol, salutando poi Lucas che ha deciso di tornare nella sua città natale. Candela è entrata in coma nella fase finale della sua gravidanza e, come sappiamo, è morta insieme al suo bambino a causa delle complicazioni del parto. In attesa di scoprire se davvero il decesso sia avvenuto (vedi sotto), Carmelo dovrà affrontare anche un'altra difficile prova, causata dai ricatti e dalla crudeltà del suo nuovo nemico Cristobal Garrigues: il fratellastro di Pepa, recentemente tornato a Puente Viejo, è giunto a patti con Carmelo sottraendo a Severo gran parte dei suoi averi. Ma ci sarà un'altra persona che verrà ritenuta colpevole dei drammi della famiglia Santracruz: si tratterà di Donna Francisca che verrà duramente accusata da Severo di avere scatenato questa ondata di tragedie. Ora lui non ha più niente da perdere e cercherà di vendicarsi di colei che ha fatto di tutto per distruggerlo. Ci riuscirà senza il denaro e il potere di un tempo?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO: IL RITORNO DI DON ANSELMO - Molti telespettatori de Il Segreto avevano temuto che Don Anselmo non ce l'avrebbe fatta a superare i gravi problemi di salute che lo avevano colpito negli ultimi tempi e che avevano obbligato Lucas a predisporre il suo ricovero in ospedale. Per fortuna, però, il sacerdote presente fin dalla prima puntata della telenovela spagnola non sarà vittima dello stesso tragico destino di altri abitanti di Puente Viejo. Per lui tutto si sistemerà e nell'appuntamento odierno lo vedremo tornare vivo e vegeto tra i suoi fedeli. Se tutti i compaesani lo accoglieranno con grande entusiasmo, ci sarà qualcuno che non sembrerà molto soddisfatto di questa guarigione. Si tratterà di Don Berengario, che incontrerà il collega per la prima volta. Fin dal primo istante tra i due sacerdoti, molto diversi dal punto di vista caratteriale, non ci sarà un grande feeling. Cosa dovremo aspettarci dal loro rapporto d'ora in avanti? Riusciranno ad appianare le divergenze?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO CONFERMATA LA MORTE DI CANDELA? - Le recenti puntate spagnole de Il Segreto hanno sancito la morte di un altro personaggio molto amato. Si tratta di Candela che purtroppo non è riuscita a superare le complicazioni del parto, passando a miglior vita insieme al bambino che portava in grembo. In realtà va ricordato che in un primo momento questo decesso era apparso abbastanza strano, non solo perché madre e figlio sembravano stare bene dopo un travaglio molto difficile, ma anche perché Severo era tornato a casa annunciando la propria disperazione, senza però portare con sé i corpi di moglie e figlio. Per il momento le anticipazioni ufficiali relative agli episodi della prossima settimana, non annunciano nulla di nuovo, se non che la notizia della morte di Candela e del suo bambino si diffonderà a macchia d'olio per le vie di Puente Viejo. A ciò va aggiunta anche l'assenza dell'attrice Aida De La Cruz dalla nuova sigla che ha preso il via lo scorso venerdì a partire dalla puntata numero 1501. L'addio della pasticcera sembra dunque essere certo, anche se una piccola speranza permane: e se Severo l'avesse portata in un luogo sicuro per proteggerla dal crudele Cristobal? Forse per questo molto presto Santacruz si allontanerà da Puente Viejo per qualche giorno?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SOL CREA UNA FONDAZIONE! - La fantasia di Aurora Guerra a volte delude i telespettatori che si trovano ad affrontare vicende molto simili nei due prodotti della famosa creatrice spagnola. Dopo avere visto tragedie, epidemie e attentati sia ne Il Segreto che in Una vita, anche il desiderio di creare una fondazione in ricordo di importanti persone defunte non mancherà, portando a narrare vicende molto simili. Ma se le intenzioni di Cayetana non saranno affatto delle migliori per creare un'associazione in ricordo di German, non si potrà dire la stessa cosa per Sol Santacruz, che intenderà creare una fondazione per non dimenticare la madre Isabel. Nelle puntate spagnole della telenovela, dopo il suo matrimonio con Lucas, la bella Sol avrà un grande obiettivo in mente ovvero rendere merito alla madre, aiutando il prossimo. Per raggiungere il suo obiettivo, la sorella di Severo darà tutta se stessa e non rinuncerà a spendere importanti cifre di denaro per creare un'associazione degna del suo nome. Per questo si metterà alla ricerca di una grafica, che potrà aiutarla e che segnerà l'entrata in scena di un personaggio molto importante...

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Venerdì 27 gennaio, è stato trasmesso un episodio de Il Segreto. Il personaggio al centro dell'attenzione è stata Donna Francisca. Tutti quelli che la conoscono molto bene credono che sia stata lei a fare appiccare l'incendio del Jaral, causando anche la morte dei Mella. Eppure, la Montenegro continua a restare distante da quanto accaduto, sebbene Mauricio cerch in tutti i modi di scoprire la verità. Nelle ultime puntate de Il Segreto, il pubblico ha visto Emilia rifiutare Alfondo e decidere di partire con Cesar. Donna Francisca è apparsa molto vicina a ciò che dichiarano gli Illuminati. Tale posizione ha creato molti sospetti in Mauricio e Fe. Nel frattempo, la donna continua a cercare vendetta nei confronti dei Mella. Eliseo, intanto, si è allontanato e tutti s sono riuniti alla Miel Amarga per festeggiare la libertà di Sol. Nel corso dell'episodio de Il Segreto del 27 gennaio, i Mella sono quasi pronti a ricevere i loro ospiti per la festa. Ma accade qualcosa al Jaral. Intanto, Candela a casa di Severo avverte dei fastidi allo stomaco. Matias vorrebbe lasciare la festa dei Santacruz in quanto non riesce a sopportare la presenza di Cesar, in compagnia di Emilia. Tutti iniziano ad avvertire degli strani fastidi, come giramenti di testa improvvisi. Hipolito chiede a Gracia di sposarlo, ma la donna si sente male. Tutti alla Miel Amarga svengono, mentre il Jaral è vittima di un esplosione e quando i Mella cercano di fuggire un incendio gli impedisce di salvarsi. Al risveglio, Nicolas comprende che le bevande hanno causato a tutti i presenti lo svenimento. Carmelo, intanto, dà una terribile notizia a tutti alla Miel Amarga: il Jaral è bruciato sino alle fondamenta. Fe se la prende con Mauricio, in quanto crede che lui sapesse già che il Jaral sarebbe incendiato. L'uomo si mortifica e spiega di non essere lui il colpevole. I sospetti cadono su Donna Francisca. Non si hanno delle notizie sui Mella e nessuno sa se qualcuno è morto. Severo decide di analizzare le bevande che avrebbero causato lo sventimento alla Miel Amarga e Sol porta un po' del liquido da Lucas. Anche in questo caso i sospetti sono rivolti a Donna Francisca. Quest'ultima chiede a Mauricio se almeno i bambini si sono salvati nell'incendio del Jaral. La Montenegro sembra sconvolta per quanto accaduto e Mauricio crede che non sia coinvolta. Mariana confessa ad Alfonso e a Rosario che Emilia partirà insieme a Cesar. Onesimo racconta quanto accaduto durante l'incendio e Raimundo chiede di continuare le ricerche. Non solo: l'Ulloa cerca risposte da Raimundo, riguardo la possibilità che Donna Francisca sia stata l'artefice dell'incendio. Emilia cerca di parlare con Prado e Matias riguardo la sua partenza, ma il giovane non vuole iniziare alcuna conversazione con la madre. Sol riceve un bigliettino firmato da Candela e anche quest'ultima riceve lo stesso da parte della cognata. Pare si tratti di una trappola per le due donne.

© Riproduzione Riservata.