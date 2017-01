INGA LINDSTROM - I CAVALLI DI MONTE CATERINA/ Su La5 il film diretto da Michael Steinke

INGA LINDSTROM - I CAVALLI DI MONTE CATERINA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - Inga Lindstrom - I cavalli di Monte Caterina è il film in onda su La5 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale dal titolo originale Inga Lindstrom - Die Pferde von Katarinaberg. Si tratta dell’ennesimo capitolo della saga televisiva dedicati ai racconti della famosa scrittrice. È stato realizzato in Germania nel 2007 con durata pari a circa 90 minuti e non è stato distribuito nelle sale cinematografiche ma direttamente in tv. La regia è stata curata da Michael Steinke mentre nel cast sono presenti Susanne Gartner, Stephan Luca, Gila von Weitershause, Volkert Kraeft e Olivia Silhavy. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INGA LINDSTROM - I CAVALLI DI MONTE CATERINA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Siamo in una città della Germania dove vive una splendida donna di nome Eva (Susanne Gartner) assieme all’amato marito e la piccola figlia di nome Annika. La sua vita è molto felice e serena sia dal punto di vista affettivo che professionale. Tuttavia, un brutto giorno, un terribile incidente automobilistico cambia in un attimo tutto. Nell’incidente muore il marito di Eva lasciando un enorme vuoto nel suo cuore e soprattutto in quella della bambina che rimane traumatizzata dalla mancanza del padre a cui era molto legata. Passano i mesi ma la bambina fa molta fatica a riprendersi, tant’è che ha enormi difficoltà nel ritrovare il sorriso e la voglia di stare assieme ai propri amichetti. Eva decide di rivolgersi ad un paio di dottori i quali concordano nella necessità per la bambina di staccare il cordone ombelicale con il padre ed in particolare con tutti gli oggetti che glielo ricordano. Eva, in considerazione di ciò, ed in concomitanza con l’arrivo della bella stagione, preferisce andare via per qualche mese dalla città ed andare a vivere nei pressi di uno splendido castello in una zona di campagna nei pressi di uno meraviglioso lago. La speranza di Eva è che la propria bambina riesca a superare il trauma e riprenda la propria vita quotidiana. Sul posto Eva fa la conoscenza di un medico di nome Peter (Stephan Luca) che si dimostra molto gentile nei suoi confronti e soprattutto riesce a dare una importante mano alla piccola Annika che poco alla volta riesce a ritrovare il sorriso e la voglia di vivere. Allo stesso tempo tra il medico ed Eva nasce una bellissima storia d’amore che fa superare anche alla donna la tristezza per aver perso l’amato marito.

