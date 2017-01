Isola dei Famosi 2017 / News: Raz Degan naufrago problematico ma il pubblico è dalla sua parte (oggi, 28 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, RAZ DEGAN NAUFRAGO PROBLEMATICO MA IL PUBBLICO E’ DALLA SUA PARTE (OGGI, 28 GENNAIO) – Raz Degan è il naufrago più problematico dell’Isola dei famosi 2017. Per l’attore iraniano, abituato a vivere molto all’estero, anche in Paesi del terzo Mondo, non sarà facile la convivenza sull’Isola con gli altri naufraghi. Finora, infatti, è quello che ha creato più scompiglio come si legge su DavideMaggio.it nelle dichiarazioni rilasciate da Alessia Marcuzzi. “Sì, ma si sapeva già in partenza che sarebbe stato un po’ controverso. Lui ha una vita particolare, vive molto all’estero, ha uno stile di vita diverso rispetto agli altri concorrenti. Me lo sono preso da parte, ci ho chiacchierato un po’” – afferma la conduttrice che poi aggiunge – “Era già calmissimo, gli ho detto che capivo che si sentisse diverso dal solito ma che lui andava a fare una cosa che forse ha già provato. Quindi questa cosa doveva dargli molta forza”. Raz Degan, però, è uno dei naufraghi più amati dal pubblico. Bello, semplice e genuino, Raz Degan, oltre che per la bellezza è amatissimo anche per la profondità della sua anima. Nonostante le difficoltà e i problemi fisici, dunque, Degan potrebbe arrivare fino in fondo, spinto dal pubblico.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, MASSIMO CECCHERINI MATTATORE IN HONDURAS: L’IRONIA E’ LA SUA ARMA VINCENTE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) – Dopo l’espulsione per una bestemmia, Massimo Ceccherini, a distanza di undici anni, torna sull’Isola dei Famosi pronto a rimettersi in gioco e a sfruttare al massimo la nuova opportunità che gli è stata offerta. Prima di partire per l’Honduras da dove lunedì 30 gennaio partirà ufficialmente l’Isola dei Famosi 2017, Massimo Ceccherini ha rilasciato alcune dichiarazioni con le quali ha svelato i motivi che lo hanno spinto a diventare nuovamente un naufrago. Parole, quelle dell’attore toscano, condite dalla sua solita ironia. “Vengo dalla clinica, ho avuto il permessino dal primario. Per venti giorni per ora ci posso stare, poi casomai mi fo prolungare il certificato. Con questo braccio invalido hanno deciso di farmi andare uguale e io gentilmente ringrazio, ma.. e mi dispiace molto.. non potrò né fare giochini né dormire senza una termocoperta. Un cheeseburger al giorno me lo ha prescritto proprio nel certificato con un grappino per digerirlo. E poi la “Desnuda” non la posso fare, ma quella non l’avrei fatta comunque perché ce l’ho piccolissimo” – ha dichiarato per poi aggiungere – “Per provare l’esperienza di stare lì sul mare, la spiaggia, i pesci… i soldi. Mi aspetto di tornare un uomo nuovo e accoppiarmi, riprodurmi. Mi piace molto Raz Degan”.

ISOLA DEI FAMOSI 2017, DAYANE MELLO IN HONDURAS, VUOLE COLPIRE BALOTELLI? (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Un'altra delle naufraghe che sbarcherà in Honduras per l'Isola dei famosi 2017 è Dayane Mello, giovane modella brasiliana di 27 anni ed ex fidanzata di Mario Balotelli. I due sono stati insieme solo due mesi, ma la ragazza confessa al magazine Oggi che lui è il suo grande amore incompiuto e che se si è trasferita in Italia è stato solo per lui. Che Dayane Mello voglia andare all'Isola dei famosi 2017 per cercare di attirare l'attenzione del calciatore del Nizza? Le dichiarazioni arrivano a ridosso della sua partecipazione al programma condotto da Alessia Marcuzzi, ma in alcuni hanno notato le discrepanze tra quanto detto ora e quanto detto invece qualche tempo fa, quando partecipava a Ballando con le stelle. "Non sono stata la fidanzata di Balotelli! Sono uscita con lui cinque anni fa per due mesi e quindi non mi piace essere ricordata come sua fidanzata. È stata una conoscenza", aveva detto a Grand Hotel. Che abbia cambiato idea?

ISOLA DEI FAMOSI 2017, LE POLEMICHE POSITIVE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Tutto è pronto per l'Isola dei famosi 2017, che il 30 gennaio inizia con la sua prima puntata dalle Honduras. Tanti i naufraghi presenti: Raz Degan, Marco Columbro, Massimo Ceccherini, Samantha De Grenet, Dayane Mello, Andrea Marcaccini, Simone Susinna, Malena, Giulio Base, Giacomo Urtis, ecc... Molte polemiche sono state fatte riguardo il cast: prima è stato chiesto il ritiro della partecipazione di Wanna Marchi e Stefania Nobile, le due donne che hanno passato in carcere nove anni della loro vita per truffa, poi la polemica è scoppiata anche per l'inviato Stefano Bettarini. Ultime lamentele da parte dell'opinione pubblica sono arrivate per gli altri personaggi, che non hanno definito "abbastanza famosi". Nonostante tutto questa nuova edizione de l'Isola dei famosi 2017 promette di essere guardata da molti, forse anche e soprattutto per le polemiche che ne sono nate. Che si sa, attirano sempre molta audience.

© Riproduzione Riservata.