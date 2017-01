JOHN HURT & HARRY POTTER / Olivander, il fabbricante di bacchette: l'insegnamento al Ragazzo che è Sopravvissuto (oggi, 28 gennaio 2017)

JOHN HURT & HARRY POTTER: OLIVANDER, IL FABBRICANTE DI BACCHETTE E L'INSEGNAMENTO AL RAGAZZO CHE È SOPRAVVISSUTO (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - L'attore britannico John Hurt è morto ieri all'età di 77 anni dopo aver condotto una lunga battaglia contro il cancro. Ad essersene andato, però, per i fan della saga di Harry Potter, è soprattutto Garrick Olivander, il fabbricante del migliore negozio di bacchette di tutta Diagon Alley. Descritto da J.K. Rowling come un anziano canuto dall'aspetto svampito, Olivander è in realtà un mago dalla memoria impressionante, capace di ricordare a quale cliente ha venduto ognuna delle sue bacchette. Fu proprio nel suo negozio che Harry Potter comprò la prima bacchetta, e fu proprio Olivander ad insegnargli che è la bacchetta a scegliere il mago, non il contrario. In quell'occasione, in uno dei primi contatti con quel mondo magico che aveva sempre ignorato, Il Ragazzo che è Sopravvissuto venne per la prima volta accostato a Lord Voldemort da qualcuno diverso da Rubeus Hagrid. Olivander, infatti, riferendosi alle bacchette gli confidò:"Io ricordo tutte quelle che ho venduto, signor Potter. Si dà il caso, appunto, che la fenice, la cui piuma risiede nella sua bacchetta, abbia dato un'altra piuma, soltanto una, e basta. È curioso che lei sia destinato a questa bacchetta, quando la sua gemella le ha inferto quella cicatrice!".

