JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3/ Anticipazioni puntata 28 gennaio 2017: concorrenti, prova in esterna a Disneyland

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 GENNAIO 2017: EPISODIO 7 - Continua la sfida per i giovani concorrenti di Junior MasterChef Italia 3, che sono pronti a tornare sul piccolo schermo di TV8 stasera, sabato 28 gennaio 2017, con gli episodio 7 e 8 dell’edizione trasmessi in chiaro. Come sempre, saranno tre i giudici ai quali è affidato il compito di assaggiare i loro piatti e decidere chi se l’è cavata meglio e chi invece merita di lasciare la cucina del cooking talent. Si parte con la prova in esterna, ambientata nientemeno che a Disneyland Paris. Gli occhi di Aisha, Beatrice, Guglielmo, Hansika, Lorenzo, Nicolò, Rodolfo e Stefania - i concorrenti ancora in gara a Junior MasterChef Italia 3 - continueranno a brillare grazie all’atmosfera magica che il parco divertimenti è in grado di regalare. Lorenzo e Nicolò saranno i caposquadra e l’obiettivo sarà quello di preparare del cibo da strada. La brigata perdente dovrà affrontare il Pressure Test, durante il quale verrà chiesto di indovinare la provenienza i alcuni piatti di tradizione: in seguito verrà chiesto ai piccoli aspiranti chef di cucinare l’acqua cotta… Come se la caveranno? Chi sarà il primo eliminato della serata?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 GENNAIO 2017: EPISODIO 8 - Due gli episodi un programma stasera su TV8 a Junior MasterChef Italia 3: la seconda parte della serata si aprirà con una nuova Mystery Box, contenente farina, uova, burro e patate, ma anche altri ingredienti che gli aspiranti chef dovranno indovinare utilizzando l’olfatto, il tatto e il gusto. Il vincitore della prova accederà direttamente alla semifinale: tutti gli altri, invece, se la vedranno con l’Invention Race, a base di sedano rapa, mango, ricciola, gamberi rossi, filetto di fassona, noci pecan, cavolo nero e patate dolci… Chi sarà il vincitore e chi invece dovrà lasciare le cucine di Junior MasterChef Italia 3?

© Riproduzione Riservata.