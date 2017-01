LAWLESS/ Su Rai 4 il film con Shia LaBeouf e Tom Hardy

LAWLESS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - Lawless è il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola drammatica a sfondo poliziesco che è stata prodotta negli Stati Uniti D’America nel 2012 e vede la direzione di un regista molto esperto, John Hillcoat. La pellicola che è già stata visionata dai telespettatori italiani, stante il suo inserimento sui palinsesti televisivi, vede la partecipazione di Shia LaBeouf e Tom Hardy che interpretano rispettivamente Jack e Forrest Bondurant, interessante e molto bella anche l’interpretazione di Jason Clarke nella parte del terzo fratello Bondurant. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LAWLESS, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia si rifà al periodo del proibizionismo americano, il periodo in cui la produzione e soprattutto la vendita di bevande alcoliche era severamente proibita, e in cui i tre fratelli Bondurant gestiscono una distilleria abusiva, che "serve" il piccolo paese dove abitano. Il periodo è il 1931, e l’attività si poggia sul coraggio dei più grande dei fratelli, Forrest, veterano della grande guerra nonché produttore molto furbo e abbastanza astuto. Il commercio dei tre fratelli viene però messo a dura prova per l’arrivo in città di un nuovo procuratore distrettuale, Mason Wardell, quest’ultimo aiutato dal suo fido vice, Carlo Rastrelli, impone di fatto una tangente a tutti i produttori di alcool, tangente alla quale i tre fratelli non si assoggettano. Il rifiuto del pagamento porta le autorità a ricercare in maniera spasmodica la distilleria dei fratelli, anche perché essi non possono permettere che la loro linea di condotta sia messa in discussione. La ricerca però che si rivela totalmente infruttuosa, stante soprattutto gli stratagemmi messi in atto da Forrest per nascondere la sua attività alla vista della polizia. Il film si intreccia tra varie storie romantiche per arrivare ad un epilogo inaspettato e carico di adrenalina. Tutta la popolazione infatti si ribella alle autorità corrotte per difendere la distilleria, e di fatto i tre fratelli si ritrovano a capeggiare una rivolta, rivolta che non solo permetterà alla popolazione di usare l’agognato alcool, ma che li libererà dallo spregevole potere di Wardell e Rastrelli.

