LE AVVENTURE DI TADDEO L'ESPLORATORE/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Enrique Gato Borregán

LE AVVENTURE DI TADDEO L'ESPLORATORE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - Le avventure di Taddeo l'esploratore è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 19.15. Una pellicola d'animazione realizzata nel 2012 che è stata tratta dal cortometraggio intitolato "Tadeo Jones" uscito nel 2003, entrambi sono stati diretti da Enrique Gato Borregán, un regista spagnolo famoso per le sue creazioni di genere avventura. Il film dura circa un'ora e mezza. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

LE AVVENTURE DI TADDEO L'ESPLORATORE, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Taddeo ha un'infanzia serena e felice, finchè un giorno i suoi genitori muoiono entrambi, vittime di un grave incidente. La felicità che lo ha sempre accompagnato cede il posto ad una tristezza infinita. Taddeo si sente solo e non c'è nessuno che gli mostri un poco di affetto, il bambino ritrova gioia ed entusiasmo soltanto quando ripensa al suo grande sogno, diventare un giorno un bravo esploratore. Intanto il tempo passa, Taddeo non più un bambino ma un giovane onesto e leale che si guadagna da vivere facendo il muratore. Il sogno che aveva da bambino non si è avverato, Taddeo si sente deluso e insoddisfatto. Un giorno incontra una persona molto influente che cambierà il corso della sua vita, si tratta di un uomo molto importante, il professor Humbert. I due fanno amicizia e Taddeo diventa ben presto il miglior amico del professore. Humbert decide di affidare a Taddeo un compito di grande responsabilità e gli propone di portare a termine una grande missione, si tratta di portare una tavoletta molto preziosa in Perù. Il giovane accetta e parte alla volta dell'America del sud. Giunto a destinazione, Taddeo conosce Freddy, una guida del posto e subito dopo conosce Sara, una bella ragazza che di professione fa l'archeologa. Insieme ai nuovi amici, si dedica completamente alla missione da compiere, vivendo in Perù, Taddeo ha modo di constatare che la tavoletta che custodisce con tanta cura è veramente un oggetto prezioso, l'oggetto affidatogli dal professor Humbert è la chiave che lo condurrà all'interno di Paititi, la città perduta di un'antica civiltà, nelle cui mura è custodito un tesoro di valore inestimabile che era appartenuto all'impero Inca. Taddeo non è il solo a voler giungere all'antica città, anche Kopponen, un malavitoso sempre a caccia di tesori, è in cerca da tempo e ambisce ai preziosi degli Inca. Grazie all'aiuto di Sara e agli indizi indicati sulla tavoletta, Taddeo trova per primo la città perduta e il preziosissimo tesoro.

