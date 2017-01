LORENZO SORICE/ Provvedimento disciplinare in arrivo per lui, perchè? (Amici 16, pomeridiano 28 gennaio 2017)

LORENZO SORICE, IL BALLERINO ESPULSO DALLA SCUOLA: PAGA LA SUA IRRICONOSCENZA? (AMICI 16, POMERIDIANO 28 GENNAIO 2017) - Il lucchese Lorenzo Sorice, ballerino della scuola di Amici 16, è stato espluso dalla scuola di Amici 16 per aver definito "coreografie di m***a" quelle realizzate dai suoi due insegnanti Emanuel Lo e Veronica Peparini. In tanti hanno giudicato eccessiva la decisione della commissione dei professori, c'è da dire che però il corpo docenti ha avuto le sue ragioni per emettere un provvedimento simile. Bisogna infatti sottolineare come Lorenzo sia stato fortemente voluto all'interno della scuola proprio da Emanuel Lo, lo stesso professore che lui stesso ha criticato in maniera molto ingiusta. Visto il percorso nella scuola di Lorenzo, messosi davvero poco in luce nel corso di questi mesi, e vista soprattutto la sua irriconoscenza nei confronti del docente che aveva deciso di investire su di lui, ecco che la decisione di espellerlo dal talent di Canale 5 appare quanto meno spiegabile...

