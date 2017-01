LUPIN E IL MAGO DEI COMPUTERS/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Osamu Dezaki

LUPIN E IL MAGO DEI COMPUTERS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST -Lupin e il mago dei computers è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 23.10. Continua l'appuntamento con l'animazione per i ragazzi nella programmazione serale del sabato di Italia 1. In seconda serata sarà trasmesso appunto Lupin e il mago dei computers, la pellicola è uscita in Giappone nel 1989 come primo speciale televisivo dedicato alla fortunata serie animata su Lupin III, nato dalla penna di Monkey Punch e diventato un fortunato manga e poi un anime ed è stato diretto da Osamu Dezaki. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN E IL MAGO DEI COMPUTERS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Lupin si trova a New York e stanco dei classici furti nelle banche ha deciso di fare le cose in grande e vuole rubare una delle icone della grande metropoli americana, La Statua della Libertà. Jigen ha scoperto che ai piedi del monumento è custodito il Super Egg, un diamante enorme usato però per una funzione molto particolare. Con l'avvento delle nuove tecnologie, le forze dell'ordine di tutto il mondo utilizzano file e cartelle elettroniche per spedirsi informazioni sui criminali da arrestare. Secondo la loro fonte, il Super Egg funziona come una sorta di virus in grado di attaccare i computer e distruggere gli archivi della polizia. Lupin non è molto convinto della potenza del diamante ma vuole comunque impossessarsene anche perché per l'ennesima volta Fujiko lo ha lasciato sul lastrico e pieno di debiti. Il ladro viene contattato da un bambino di nome Michael, piccolo genio informatico perché vuole trovare un virus chiamato Beta. Il bambino è alla ricerca della persona che ha creato questo malware, ma non vuole dare ulteriori dettagli a Lupin e alla sua squadra sul perché della sua richiesta. Il ladro si convince della portata del diamante e del virus quando scopre che grazie a loro può cancellare il suo dossier e farla franca con la polizia. Dal Giappone arriva anche l'ispettore Zenigata, che ha ricevuto una soffiata sul prossimo colpo di Lupin III. Il maldestro poliziotto però finisce per pestare i piedi ad alcuni personaggi scomodi e finisce nei guai con i suoi superiori a causa della Lega dei 3 Massoni. La potente organizzazione criminale ha agganci anche nelle forze dell'ordine ed è guidata da un uomo ultra centenario, che pare abbia poteri mistici. Sulla strada di Lupin, Jigen e Goemon si mette di mezzo Isabel, una misteriosa e bellissima donna che vuole acquistare a qualunque prezzo il diamante. Nel frattempo alle calcagne di Lupin si mette anche la Lega massonica, decisa ad appropriarsi del diamante per attivare il Virus Beta e tenere così sotto controllo i computer di tutto il mondo. Isabel non esiterà a usare le sue arti femminili per impossessarsi del diamante e nel finale si scoprirà che la donna è la programmatrice del virus e che lo ha ideato per distruggere la Lega dei 3 Massoni, di cui lei stessa un tempo faceva parte.

© Riproduzione Riservata.