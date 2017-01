MARCO MARZOCCA, L’ATTORE COMICO OSPITE DI RAI 1 (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) Marco Marzocca sarà ospite questa sera del programma di Rai 1 Cavalli di battaglia. Il 2016 è stato un vero anno d'oro per lui, impegnato sul grande schermo con On Air (film biografico sul dj e conduttore radiofonico Marco Mazzoli di Radio 105), e in televisione con la serie Tutti Insieme all'Improvviso al fianco, tra gli altri, di due pezzi da novanta dell'intrattenimento italiano come Giorgio Panariello e Lucia Ocone. Eppure, Marzocca sembrava destinato a una vita di tutt'altro genere, più stabile ma forse meno emozionante: la gestione di una farmacia. È infatti laureato in Farmacia, nonché pienamente abilitato all'esercizio della professione dopo aver conseguito il relativo esame e l'ingresso nell'albo, ma nei primi anni '90 sceglie di cambiare totalmente vita dopo numerosi complimenti ricevuti nel periodo scolastico.

Sentendo di poter avere un futuro professionale come comico, decide quindi di provare l'ingresso nel mondo dello spettacolo e avrà un incontro per lui molto fortunato, quello con Corrado Guzzanti. Concittadino, di poco più giovane ma già emergente, Guzzanti accoglierà Marzocca fin quasi da subito nella propria "scuderia", portandolo con sé dal 1994 in contenitori comici come Tunnel o il notissimo L'Ottavo Nano, e in spettacoli teatrali come La Seconda che hai Detto. Nel frattempo farà anche il suo esordio sul grande schermo con un piccolo ruolo in SPQR - 2000 e 1/2 anni fa (1994), dei fratelli Vanzina. La prima metà degli anni 2000 sarà il periodo della sua consacrazione. Verrà infatti accolto nel cast della celebre serie televisiva Distretto di Polizia, e nel ruolo del sovrintendente Lombardi diverrà uno dei volti più ricorrenti e famosi della serie. L'esperienza sarà molto lunga, dal 2000 al 2012, periodo nel quale Marzocca consoliderà ulteriormente la sua fama con numerosi altri lavori, come la partecipazione al programma satirico Bulldozer dal 2003 al 2005.

Un'ulteriore svolta positiva arriverà nel 2006, un anno molto impegnativo per lui: sarà infatti non solo coprotagonista del dissacrante Fascisti Su Marte (ancora con Guzzanti), ma soprattutto inizierà a far parte della scuderia del programma Zelig. Qui porterà in scena quello che diventerà uno dei suoi personaggi più famosi, il domestico filippino Ariel, sempre pronto a combinare inconsapevolmente disastri nella casa del povero padrone di casa Claudio Bisio, eccellente nel creare con lui divertenti siparietti. Nel 2011 diventa anche testimonial televisivo per la TIM, assieme a Neri Marcorè e alla modella Bianca Balti. In tutto questo non ha comunque dimenticato le sue radici, continuando di tanto in tanto a collaborare alla gestione della farmacia di famiglia, anche se più di rado dal momento che negli ultimi anni trascorre lunghi periodi anche negli Stati Uniti.

br/>© Riproduzione Riservata.