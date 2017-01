MARIANO DI VAIO/ Il fashion blogger diventato un tenero papà (Verissimo, 28 gennaio 2017)

MARIANO DI VAIO, IL FASHION BLOGGER OSPITE A CANALE 5: UN TENERO E PREMUROSO PAPÀ (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Questo pomeriggio ritorna su Canale 5 il consueto appuntamento settimanale con il rotocalco Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra i tanti ospiti che vi prenderanno parte figura anche il nome del noto fashion blogger italiano Mariano Di Vaio che recentemente è stato protagonista in televisione nelle vesti di mentore nell’ambito del programma Selfie - Le cose cambiano condotto da Simona Ventura. Nelle ultime settimane la sua fama è cresciuta in maniera sostanziale, con diversi cambiamenti all'interno della sua vita. Vita che peraltro si è arricchita con l’arrivo del suo primo figlio chiamato Nathan Leone avuto dalla moglie Eleonora Brunacci. Proprio la nascita del figlio ha dato modo al blogger e web influencer di mostrare ai milioni di utenti che lo seguono costantemente sui social network, la sua anima più dolce che lo vede tenero papà. In attesa di saperne di più sull’emozione provata dalla nascita del primo figlio, conosciamo meglio Mariano Di Vaio.

MARIANO DI VAIO, IL FASHION BLOGGER OSPITE A CANALE 5: BIOGRAFIA (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Mariano Di Vaio è nato ad Assisi nel mese di maggio del 1989. Supportato da un fisico statuario e da un oggettivo buon gusto nel campo della moda, è diventato nel corso degli anni un punto di riferimento sui social arrivando ad avere oltre 5 milioni di followers su Instagram. Prima ha dovuto fare una lunga gavetta che lo ha visto dover lasciare l’Italia all’età di 17 anni per seguire il sogno di lavorare come modello e di diventare un attore. Per questo ha studiato presso la New York Film Accademy lavorando contemporaneamente nel campo della moda, sfilando per diversi importanti brand. Dopo aver concluso gli studi è tornato in Italia continuando a lavorare come modello. Tuttavia, il successo arriva quando apre il sito MDVstyle.com nel 2012 dove sono presenti articoli di moda, di lifestyle e di viaggi. Nel frattempo ha anche aperto un negozio online dove vende articoli del suo brand NoHow. Nel 2016 ha anche avuto la sua prima esperienza nel mondo del cinema venendo inserito nel cast del film americano Deported ed ha pubblicato il suo libro My dream Job - Conversazione con Mark Y. Lane.

© Riproduzione Riservata.