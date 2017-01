MASTERCHEF ITALIA 6 / Ed. 2017, news: il talent riconquista il pubblico (Oggi, 28 gennaio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017: IL TALENT SHOW CULINARIO RICONQUISTA IL PUBBLICO – La sesta edizione di Masterchef Italia 6, dopo una partenza in sordina, riconquista l’affetto del pubblico solo alla sesta puntata durante la quale sono state eliminate Barbara e Maria. I primi appuntamenti con il talent show culinario di Sky aveva deluso il pubblico. Colpa dei concorrenti, incapaci di fare breccia nel cuore dei telespettatori e dei quattro giudici, Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, accusati di aver perso quella cattiveria che, nelle precedenti edizioni di Masterchef Italia, li aveva resi delle star del piccolo schermo. Nella sesta puntata del talent show, però, tutto è cambiato. Non solo i giudici sono passati agli antichi splendori ma anche i concorrenti hanno cominciato a tirare fuori le unghie. La sesta puntata ha fatto così volare Masterchef Italia 6 sia negli ascolti che sui social. Il talent è stato commentato su Twitter e Facebook e l’hashtag #MasterChefIt è stato il più usato durante la messa in onda della puntata. Davvero un grande successo, dunque, per Masterchef Italia 6 che sembrava aver perso il fascino che lo ha reso uno dei talent più amati dal pubblico.

© Riproduzione Riservata.