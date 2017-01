Mike Bird / Il cantante di "Closer" in sfida, ma in ogni caso ha già vinto. Ecco perché (Amici 16, pomeridiano 28 gennaio 2017)

MIKE BIRD, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: VA IN SFIDA MA HA GIÀ VINTO (AMICI 16, POMERIDIANO 28 GENNAIO 2017) - Mike Bird è il cantante che oggi vedremo andare in sfida nel pomeridiano di Amici di Maria De Filippi: il cantante rischia seriamente di essere costretto a lasciare la scuola, e quello che più fa riflettere sul coraggio di questo ragazzo è il fatto che si sia offerto volontario per mettere alla prova il suo talento e la sua professionalità. Non sappiamo se Mike Bird perderà o meno la sfida, ma quel che è certo è che il cantante può dire di avere già vinto: il suo inedito, Closer, è infatti ancora al primo posto della classifica dei singoli più venduti su iTunes! Un bel traguardo, non c'è che dire, che dimostra come nonostante la giovane età Mike Bird sia già un cantante di alto livello. Mike Bird sembra anche avere una liason con Shady, la bellissima cantante che inizialmente sembrava avesse avuto un flirt con Riccardo. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Ovviamente i fan di Mike Bird sperano che non sia lui a perdere la sfida.

MIKE BIRD, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: IN SFIDA DI CANTO, LASCERÀ LA SCUOLA? (AMICI 16, POMERIDIANO 28 GENNAIO 2017) - Tra i protagonisti di questa edizione di Amici 16 vi è anche Mike Bird, il cantante originario di Marostica (provincia di Vicenza), che sarà impegnato nella sfida in onda oggi, sabato 28 gennaio 2017, durante il pomeridiano. Nel corso della puntata della scorsa settimana, infatti, la squadra di Mike Bird ha perso il confronto con i Senza Piani e per questo motivo uno dei ragazzi della formazione perdente ha dovuto accettare la sfida contro un esterno. Dal momento che molti compagni di squadra di Mike erano già andati in sfida nelle precedenti settimane, Mike ha deciso di offrirsi volontario, dimostrando così una buona dose di coraggio e di spirito di squadra. La sua scelta, però, lo espone ovviamente ad un rischio molto concreto: quello di abbandonare la scuola più famosa d'Italia. Il suo altruismo verrà premiato dai giudici o si rivelerà un'arma a doppio taglio? Lo scopriremo molto presto...

MIKE BIRD, IL CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: NASCE L'AMORE CON SHADY (AMICI 16, POMERIDIANO 28 GENNAIO 2017) - Chi ha seguito i ragazzi di Amici 16 in settimana, sa bene che Mike Bird è stato molto nervoso. Litigi e discussioni hanno caratterizzato gli ultimi sette giorni nella scuola dell'interprete di Closer, prossimo protagonista della sfida in onda durante il pomeridiano su Canale 5. Ma cos'ha scaturito il nervosismo di Mike? Qualcuno potrebbe pensare che a determinarlo sia stata soprattutto la tensione per l'imminente sfida contro un candidato esterno. Altri, però, vedono nel suo atteggiamento qualcos'altro: ovvero la nascita di un amore. In un video postato da Witty Tv, la cantante Shady è stata ripresa mentre in sala relax confidava a Lo Strego:"Tu non sai che rapporto ho con Mike!". Lo stesso Riccardo le ha domandato se per caso non fosse innamorata di Mike: che il cantante stia vivendo un periodo sentimentale complicato? In attesa di sviluppi possiamo fare soltanto alcune ipotesi. Di certo c'è che Mike e Shady farebbero davvero una bella coppia, e se il ragazzo riuscisse a vincere la sfida i loro progetti d'amore potrebbero presto sbocciare...

br/>© Riproduzione Riservata.