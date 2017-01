Manuel Valicella/ Uomini e Donne, l'addio si avvicina? Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto (Oggi, 28 gennaio 2017)

MANUEL VALLICELLA, UOMINI E DONNE, L’ADDIO SI AVVICINA? I NOMI DEI PROBABILI SOSTITUTI (OGGI, 28 GENNAIO 2017) – Manuel Vallicella potrebbe davvero lasciare il trono di Uomini e Donne. Il tronista veronese, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico ha spiazzato il pubblico, le corteggiatrici e la stessa Maria De Filippi rivelando il suo disagio nel continuare a sedere sul trono. Manuel ha confessato di sentire il peso del trono, di non riconoscersi e di non riuscire più a dormire la notte a causa della situazione. Nonostante la grande opportunità che Maria De Filippi gli ha dato, Manuel Vallicella sembra pronto a salutare tutti per tornare alla sua vita di sempre. Sui social, i fans stanno cercando di dimostrargli tutto il loro affetto per convincerlo a cambiare idea e la stessa Maria De Filippi ha deciso di concedergli tutto il tempo per capire davvero cosa vuole. In attesa di capire se Manuel Vallicella resterà sul trono o la abbandonerà già nella prossima registrazione, sul web è partita la caccia al probabile sostituto. Sono tanti i nomi che circolano e che il pubblico vorrebbe vedere accanto a Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Il preferito resta sicuramente Andrea Melchiorre. L’ex fidanzato di Valentina Dallari, diventato un famoso fashion blogger, continua ad essere single. I telespettatori sperano di vederlo sul trono di Uomini e Donne dal giorno in cui la sua storia con l’ex tronista bolognese è finita ma ad oggi il sogno non si è ancora realizzato. L’altro nome sul quale potrebbe puntare la redazione di Uomini e Donne è quello di Fabio Ferrara, ex fidanzato di Ludovica Valli, allo stesso modo molto amato dai fans. L’ultimo probabile tronista potrebbe essere l’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, Simone Cipolloni. La caccia al nuovo tronista, dunque, è già partita. Manuel Vallicella abbandonerà davvero il trono?

