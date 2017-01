Music Quiz / Ospiti e news: Anna Tatangelo, ecco quando ci sarà (oggi, 28 gennaio 2017)

MUSIC QUIZ: OSPITI E NEWS, ANNA TATANGELO NELLA PROSSIMA PUNTATA - Music Quiz sta avendo molto successo: il programma condotto da Amadeus è leggero e simpatico e consente di trascorrere un piacevole venerdì sera guardando un gioco carino e poco impegnativo. Ieri sera è stato ospite il grande Luca Ward, ma chi ci sarà nella puntata prevista per il 3 febbraio? A fare da madrina a Music Quiz sarà nientemeno che Anna Tatangelo, la cantante napoletana moglie di Gigi D'Alessio del 3 febbraio: modella, conduttrice televisiva, attrice e cantante ovviamente, Anna Tatangelo ha migliaia di fan in tutta Italia che hanno sempre il piacere di seguirla. Nel corso della sua carriera, oltre a sfornare numerosi album di successo, ha avuto duetti con i cantanti più famosi della scena italiana: a parte suo marito Gigi D'Alessio, ha cantanto anche con Marcella Bella, Claudio Baglioni, Fausto Leali, Anguun, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso e molti altri. Pronti a vederla a Music Quiz?

MUSIC QUIZ: VALERIO SCANU VINCE NEL GIOCO E ANCHE SUI SOCIAL - Music Quiz ha portato in prima serata diverse celebrità del mondo dello spettacolo pronte a sfidarsi in una gara a colpi di musica. Fra questi, anche l'amatissimo Valerio Scanu, che dopo aver totalizzato il punteggio migliore nella prima manche è diventato capitano della sua squadra. Ma nel corso della serata, l'hashtag dello show è stato utilizzato dagli utenti su Twitter prevalentemente per evidenziare la sua straordinaria simpatia, ecco i commenti più interessanti lasciati dai telespettatori che hanno seguito la puntata sui social: "La squadra di @Valerio_Scanu che asfalta tutti, incoroniamolo King of #MusicQuiz ", "#musicquiz con @Valerio_Scanu il divertimento è assicurato", "@Valerio_Scanu @RaiUno #musicquiz mi sto veramente divertendo!". Il cantante, quindi, ha portato a casa una piccola vittoria, non solo quella conquistata sul campo con la manche finale, ma anche quella sui social, dove molti utenti nella serata di ieri hanno espresso un piccolo desiderio: "Propongo di tenere @Valerio_Scanu più volte in TV. #MusicQuiz @RaiUno Pensaci tu". La tv ascolterà gli appelli dei tanti fan di Valerio Scanu?

MUSIC QUIZ: VALERIO SCANU E SERGIO ASSISI, DUE CAPITANI AL TOP. FLOP PER MANUELA ARCURI E FILIPPA LAGERBACK - Ancora un appuntamento per Music Quiz, il programma musicale di Rai Uno condotto da Amadeus che vede una serie di celebrità del mondo dello spettacolo pronte a conquistare la vittoria a suon di musica. Tanti i vip che si sono sfidati ieri sera, ma vediamo nel dettaglio chi ha avuto la meglio nella sfida a squadre proposta dallo show. Top per i due capitani: il primo, Sergio Assisi, ha condotto la sua squadra con grande entusiasmo grazie a un’energia che non è di certo passata inosservata. Impegno e passione hanno caratterizzato il suo personaggio, che merita quindi un posto fra i migliori della serata. Valerio Scanu, top: con abilità e sicurezza, il cantante ha portato il suo team alla vittoria. Inutili gli sforzi degli avversari di annullare il distacco, la squadra di Scanu, irraggiungibile, ha proseguito la sua scalata verso la vittoria senza troppe difficoltà. Manuela Arcuri, flop: un vulcano di simpatia ma le carenze nel campo della musica non hanno giocato a suo favore, aver confuso Tiziano Ferro con Vasco Rossi è un errore imperdonabile! Marcella Bella, top: una vera regina della musica, la concorrente ha difeso la sua squadra come una leonessa. Indimenticabile il momento in cui, fra lo stupore generale, ha indovinato un suo brano reso irriconoscibile dal gioco. Cesare Bocci, top: la musica forse non è il suo forte, ma è riuscito a fare gioco di squadra coinvolgendo il pubblico in sala e sfoderando una simpatia senza limiti. Non può che meritare un posto fra i migliori della serata. Giancarlo Magalli, top: il concorrente non ha dato il meglio di sé nel campo musicale, ma si salva grazie alla sua grande simpatia e alla voglia di mettersi sempre in gioco. Fatima Trotta, top: con brio ed eleganza, l'attrice è riuscita a fare gioco di squadra, e poco male se il suo team non ha portato a casa la vittoria. Filippa Lagerback, flop: poco incline alle sfide. La concorrente è riuscita a fare gioco di squadra, ma senza distinguersi in maniera particolare.

