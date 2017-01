NCIS, LOS ANGELES 8 / Anticipazioni e news: ci sarà la prossima stagione? Nella serie Tv con Chris O'Donnell diversi colpi di scena (oggi, 28 gennaio)

NCIS, LOS ANGELES 8 ANTICIPAZIONI E NEWS: SI FARA'? DEEKS E KENSI AFFRONTERANNO UNA LUNGA SEPARAZIONE, DOVUTA AI TERRORISTI SIRIANI (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Dopo una trama incentrata su Callen, interpretato da Chris O'Donnell e su Sam, come il cliffhanger del finale precedente, le nuove puntate di NCIS: Los Angeles 8 promettono di puntare i riflettori sulla coppia più amata della squadra della Marina: Deeks e Kensi. Fra i personaggi degli attori Eric Christian Olsen e Daniela Ruah, esiste un legame che dura da diverso tempo e che si è dimostrato coriaceo anche di fronte a minacce importanti, come esplosioni, sette e molto altro ancora. Uno dei colpi di scena promessi dal creatore, ci rivela infatti che Deeks e Kensi saranno coinvolti in una nuova minaccia. Dato che l'ex cecchina dell'esercito è stata legata in più di un'occasione alla Siria, è probabile che approderemo nella territorio orientale anche in uno dei prossimi episodi. Secondo i rumors, Kensi si ritroverà infatti a dover affrontare un gruppo armato in Syria, rimanendo sul posto e senza alcun contatto con il resto della squadra. Possiamo solo immaginare lo stato d'animo di Deeks e tutto ciò che vorrà fare per salvare la sua amata. Anche se la nostra eroina riuscirà finalmente a tornare a casa, le sue condizioni di salute non saranno ovviamente ottimali. Per questo, Kensi dovrà affrontare una lunga terapia, indispensabile per poter ripristinare il proprio stato di salute. La squadra intanto continuerà ad indagare su più casi, anche grazie all'aiuto di Anna Kolcheck, interpretata da Bar Paly, che dopo aver aiutato Callen e Sam in una missione spinosa, entrerà a far parte della squadra in via temporanea.

NCIS, LOS ANGELES 8 ANTICIPAZIONI E NEWS: SI FARA'? LA SERIE TV POLIZIESCA CON CHRIS O'DONNELL SUBIRA' DIVERSI COLPI DI SCENA (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - La settima stagione di NCIS: Los Angeles ci ha lasciato con l'amaro in bocca, soprattutto per la tensione vissuta da Sam, uno dei personaggi principali ed interpretato da LL Cool J. E' chiaro quindi che ora più che mai i fan vogliono sapere se la serie Tv poliziesca proseguirà con una nuova stagione. Le notizie sono ottime: NCIS: Los Angeles 8 ci sarà! O meglio, l'ottava stagione dello show sta già andando in onda sull'emittente americana CBS, dopo il debutto avvenuto nel settembre dell'anno scorso. Gli ammiratori italiani dovranno quindi pazientare ancora qualche mese prima di assistere alle nuove avventure della squadra guidata da Hetty, alias dell'attrice Linda Hunt. Alcuni giorni fa il cast ha dovuto dire addio ad un altro dei protagonisti, Miguel Ferrer, che interpretava il ruolo del vice Direttore Granger. L'attore è infatti deceduto lo scorso 19 gennaio a causa di un tumore. Negli scorsi mesi si erano diffusi non pochi rumors riguardo ad un volto storico della serie Tv ed al suo abbandono del set. Dopo diverse voci e smentite, possiamo dire con certezza che si tratta di Shane Brennan: lo showrunner che ha contribuito al successo del format ricoprirà solo il ruolo di executive, mentre lascerà alcune mansioni. Il nuovo showrunner sarà infatti il suo bracccio destro, R. Scott Gemmill, autore già di più di 30 puntate di NCIS: Los Angeles. Questa decisione non indica comunque un evento negativo, dato che Shane è impegnato nella produzione di un'altra serie che si ispirerà al film di successo I Mercenari, in cui recitano Jason Statham e Sylvester Stallone.

© Riproduzione Riservata.