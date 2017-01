NINO FRASSICA/ L’attore comico ospite nel varietà di Rai 1 condotto da Gigi Proietti (Cavalli di battaglia, 28 gennaio 2017)

NINO FRASSICA, L’ATTORE COMICO OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1 (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) Tra gli ospiti di Cavalli di battaglia, in onda questa sera su Rai 1, ci sarà anche Nino Frassica. Per il comico messinese è davvero un periodo d'oro, diviso fra la sua rubrica a Che fuori tempo che fa, ormai un appuntamento fisso, diverse apparizioni sul piccolo e grande schermo e anche un nuovo amore: Barbara Exignotis, di 25 anni più giovane, oggi attrice teatrale dopo una carriera di alcuni anni come star del cinema a luci rosse con lo pseudonimo di Blondie. Nato a Messina nel 1950, intraprende già da giovane un percorso legato al mondo dello spettacolo e della recitazione e facendosi notare per la sua verve già in radio, con Non è La BBC su Radio Due. Nei primi anni '80, poi, un incontro che gli cambierà la vita: quello con Renzo Arbore, che lo prenderà nella sua scuderia e nel 1983 lo inserirà anche nel suo surreale film FF.SS. - Cioè...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene? Due anni dopo Frassica sarà ancora con Arbore nel celebre varietà Quelli della Notte, nel quale il comico darà prova della sua abilità creando personaggi rimasti iconici come il frate Antonino da Scasazza, organizzatore di assurdi concorsi a premi. Già da allora comincia a farsi notare in quello che sarà il suo marchio di fabbrica: una comicità spesso legata alla distorsione di parole e frasi, con innesti di neologismi dal suono strano e dal significato a volte oscuro. In Rai si farà inoltre notare in Fantastico 7 (stavolta con Pippo Baudo alla conduzione) e ancora con Arbore in Indietro Tutta, parodia dei classici quiz a premi nel quale Frassica può dar sfogo alla sua verve nei panni del "Bravo Presentatore".

Nei primi anni '90 otterrà anche qualche soddisfazione cinematografica, partecipando al successo di Vacanze di Natale '91, Anni '90 e Anni '90 - Parte 2, tutti con Enrico Oldoini alla regia. Nel 1999, inoltre, avrà inizio una delle sue esperienze di più lunga durata, ossia la partecipazione alla serie tv Don Matteo, una collaborazione che prosegue ancora oggi e che lo vede nei panni del maresciallo Cecchini, dei Carabinieri. La metà degli anni 2000 vede diminuire leggermente le sue apparizioni, ma riuscirà comunque a togliersi alcune soddisfazioni partecipando alla serie tv Butta la Luna (2006-2009) e a film come Baarìa e pellicole di respiro internazionale come The Tourist e Somewhere. Verso la fine degli anni 2000, sempre in Rai, sarà tra gli ospiti principali di I Migliori Anni, prima di approdare da Fabio Fazio a Che tempo che fa e di partecipare alla serie tv La mafia uccide solo d'estate. Un talento che si conferma assolutamente multiforme e in grado di sfidare il passare degli anni.

