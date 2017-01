Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni su LatteMiele di oggi 28 Gennaio 2017: Scorpione, Toro, Sagittario, Leone e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017, PREVISIONI DI OGGI 28 GENNAIO 2017 SU LATTEMIELE - Andiamo a vedere i segni zodiacali flop per la giornata di oggi, sabato 28 gennaio 2017, in merito all'oroscopo fatto da Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Sono giornate cariche di tensione nervosa per il Toro che non riesce a recuperare situazioni un po' controverse. Il momento però sembra comunque abbastanza buono per quanto riguarda l'amore. La Vergine ha necessità di rilassarsi perchè i giorni che hanno portato ad oggi sono stati piuttosto pesanti e pieni di complicazioni. Ci sono ancora alcune situazioni in amore da sistemare. Sarà un sabato sottotono per lo Scorpione che non riuscirà a trovare pace perchè a volte è troppo esigente con sé stesso. Serve dare un taglio con situazioni che non si riesce più a gestire. I Gemelli hanno investito troppo in una persona sbagliata che in amore non ha ridato indietro tutta la fatica messa in campo. C'è la volontà di voltare pagina, ma gennaio è stato un mese troppo difficile e ora si dovrà aspettare prima di trovare soddisfazioni ancora più importanti.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Periodo che non esaudisce tutti i desideri ma sicuramente permette di esplorare nuove situazioni; per questo sarebbe necessario fare chiarezza in se stessi definendo le proprie priorità. Fase di sperimentazione anche da un punto di vista lavorativo: qualcuno potrebbe esplorare nuove maniere per approcciarsi al proprio impiego. Nonostante Venere cominci ad avvicinarsi al segno, nell'amore si rischia ancora di fare confusione. Toro: Giornate cariche di tensione nervosa. Chi si è allontanato dalla tranquillità potrebbe cercare di recuperare le varie situazioni che erano in grado di dargli sicurezza. Momento buono per confermare un sentimento. Gemelli: Gennaio si è rivelato essere un mese difficoltoso: qualcuno potrebbe aver investito troppi sentimenti su una persona sbagliata. Febbraio porterà situazioni migliori. Le tensioni sul lavoro possono essere risolte con una piccola dose di buona volontà. Cancro: I prossimi tre mesi saranno ricchi di eventi che metteranno alla prova qualunque decisione: si potrebbe arrivare a qualche cambiamento significativo. L'amore potrebbe diventare molto intrigante, non è da trascurare l'idea per cui qualcuno potrebbe tornare dal passato. Leone: Si sta concludendo un periodo non particolarmente favorevole per i sentimenti, ma febbraio, marzo e aprile potrebbero regalare grandi passioni. Chi ha avuto una storia difficile dovrebbe mettere da parte l'orgoglio e prepararsi alla fase di riscatto che sta per arrivare. Vergine: Grande necessità di rilassarsi, nonostante non sembri un'impresa facile. L'amore viaggia con un po' di ritardo e potrebbero esserci alcuni progetti sentimentali da mettere in chiaro. Bilancia: Giornate più tranquille rispetto a quelle appena passate. Situazione vincente in ambito lavorativo, ma bisognerà prestare attenzione al fattore economico: qualcuno potrebbe subire un cambiamento poco soddisfacente, oppure decidere di cambiare ambiente. Scorpione: Sabato sottotono a causa dell'eccessiva severità nei confronti di se stessi. L'estrema attenzione di questo segno verso ciò che lo circonda potrebbe dargli qualche preoccupazione. Potrebbe essere necessario dare un taglio a delle situazioni che non possono più essere gestite. Sagittario: Potrebbe essere in arrivo una situazione veramente invidiabile: non bisogna far altro che decidere in cosa si desidera investire. Qualcuno potrebbe vivere due emozioni diverse che lo mettono di fronte ad un'importante scelta amorosa: attenzione a non rimanere legati a situazioni che non portano tranquillità. Domenica potrebbe essere un po' faticosa, ma gli sforzi saranno ricompensati da un febbraio molto importante. Capricorno: Chi desidera cambiare la propria situazione lavorativa potrebbe già essere in fermento in attesa di tagliare i rapporti con la situazione precedente. Tra Febbraio, Marzo e Aprile potrebbe essere necessario chiarire qualche rapporto, o almeno i propri atteggiamenti. Le buone idee saranno premiate. Sarebbe consigliabile eliminare i rapporti inutili. Acquario: Un novilunio importante ha scatenato una buona elettricità che fortifica ancora di più questo periodo. Qualcuno potrebbe cercare un rapporto con delle persone fisicamente lontane per evitare di legarsi troppo. Pesci: Giornate di grande energia e voglia di amare. Un Saturno dissonante porta un po' di stanchezza, causata anche dalla necessità di dare il massimo sul lavoro. In amore sarà probabile un forte ritorno di fiamma, vincolato solo dalla necessità di un approccio prudente. Periodo buono per trovare finalmente un po' di serenità.

