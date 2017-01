PAOLO BONOLIS/ Il conduttore tv ospite nel varietà di Rai 1 condotto da Gigi Proietti (Cavalli di battaglia, 28 gennaio 2017)

PAOLO BONOLIS, IL CONDUTTORE TV OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1 (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) Tra gli ospiti di Cavalli di battaglia, in onda questa sera su Rai 1, ci sarà anche Paolo Bonolis. Di certo, con la sua verve, la sua battuta pronta e la sua parlantina scioltissima non avrà alcun problema a farsi largo anche sul palcoscenico accanto a un mostro sacro del teatro come Proietti. E pensare che da bambino, anche se non molti lo immaginerebbero guardandolo oggi, Bonolis era...balbuziente! Ad aiutarlo a uscirne, come ha raccontato in alcune interviste, sono stati l'aiuto della sua famiglia e soprattutto alcune recite durante il periodo scolastico. Una volta appurato che il problema era unicamente psicologico e che nel recitare non balbettava, il percorso di recupero è stato più facile, fino a portarlo a essere addirittura detentore nel 2010 del record mondiale per numero di parole pronunciate in un minuto, ben 332.

Il presentatore rimane comunque sempre con i piedi per terra e non manca mai di rimarcare il ruolo fondamentale della moglie Sonia, vero e proprio faro di stabilità e "carburante" per ricaricarlo e aiutarlo ad andare avanti. Il suo nome comincia a emergere nel panorama televisivo nazionale a metà degli anni '80 grazie alla sua presenza fissa nel contenitore per bambini Bim Bum Bam. Negli anni '90 il pubblico lo apprezzerà in Non è La Rai e nel suo "spin off" Bulli e Pupe, periodo nel quale oltretutto comincerà una lunga relazione con la showgirl Laura Freddi. Dopo essersi fatto notare anche in Rai con lo show a tema scientifico I Cervelloni, tornerà a Mediaset e lì otterrà altre soddisfazioni grazie a Beato Tra Le Donne e Tira & Molla, prima della vera consacrazione, a cavallo tra la fine degli anni '90 e i primi anni 2000, con Ciao Darwin.

A metà anni 2000 un breve e abbastanza fruttuoso ritorno in Rai per la conduzione di Affari tuoi, prima di fare un nuovo salto verso le reti del Biscione. Qui torna a mietere successi con il frizzante talk show Il Senso della Vita e poi dal 2011 con Avanti Un Altro, nel quale prenderà vita un vero e proprio "micromondo" nel quale, tra gli altri, si farà largo anche la giovanissima e affascinante frusinate Alessia Macari. In mezzo c'è spazio anche per due fugaci ritorni in Rai nel 2005 e nel 2009, anni in cui gli viene affidata la co-conduzione del Festival di Sanremo. Il recente successo di Music, affiancato a quello perdurante di Avanti Un Altro, conferma come Bonolis sia ormai un vero "Re Mida" della televisione italiana, capace di accumulare davvero un successo dietro l'altro.

br/>© Riproduzione Riservata.