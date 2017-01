POIROT: SFIDA A POIROT/ Su Rete 4 il film con David Schet e Olivia Grant

POIROT: SFIDA A POIROT, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - Poirot: sfida a Poirot è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 16.30. Pomeriggio all'insegna dell'indagine e dell'intuito, in un classico dei film gialli tratti dai romanzi di Agatha Christie. Il film Poirot: sfida a Poirot è uscito per la televisione nel 2011 ed è stato diretto da Charles Palmer. I membri del cast sono David Suchet, Olivia Grant, Anna Skellern, Tom Burke. Il titolo originale dell'opera è The clocks e fa riferimento ad un particolare ritrovamento sul luogo di un omicidio. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

POIROT: SFIDA A POIROT, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - L'ispettore Poirot è chiamato a investigare sull'omicidio di un uomo trovato nel numero 19 di Wilbraham Crescents, una strada a nord di Londra. Il caso è stato scoperto da Colin Race, agente segreto che però stava investigando su tutt'altra pista e si è ritrovato suo malgrado testimone della fuga di una sospettata. L'uomo si trovava a Londra per seguire una delicata indagine di spionaggio quando camminando per strada, si accorge che una donna esce trafelata da un'abitazione. La giovane, che poi si scoprirà essere Sheila Webb, è disperata e grida in maniera convulsa perché ha trovato il cadavere di un uomo. La giovane dice di non essere colpevole e di essere stata contattata dalla padrona di casa a recarsi presso la sua abitazione. Il cadavere, che è stato trovato circondato da quattro orologi, tutti bloccati alla stessa ora, non viveva in quella casa e non si riesce neppure a risalire alla sua identità. La proprietaria di casa, la signorina Pebmarsh, una donna non vedente, non era presente al momento dell'omicidio e nega anche di aver richiesto per telefono i servigi della copista Sheila Webb. A Poirot non sfugge il dettaglio degli orologi fermi tutti alla stessa ora e capisce fin da subito che si tratta di una trovata dell'assassino per sviare le indagini. Nel frattempo, il detective belga aiuta l'amico inglese a far luce anche sulla sua indagine sulla presunta spia, le cui tracce l'avevano portato proprio in Wilbraham Crescents. Poirot capisce che l'indagine di Race è legata proprio alla casa dell'omicidio. L'ispettore Hardcastle però non ha nessun nuovo sospettato ed è costretto ad accusare Sheila. Race a causa del suo coinvolgimento nelle indagini sulla spia ha sbagliato a trascrivere degli appunti e doveva proprio recarsi nella casa della signorina Millicent Pebmarsh. I sospetti di Poirot ricadono subito sui vicini di casa e non ci mette molto a capire che proprio la signora Katherina Martindale è l'autrice del delitto. La donna aveva truffato la vittima, che veniva dal Canada e gli aveva fatto acquistare la casa della sua vicina con la promessa di una cospicua eredità. Gli orologi, fermi alle 4.13, erano stati solo un contorno colorito per sviare le indagini. L'ispirazione era arrivata da un vecchio libro giallo andato fuori catalogo. Purtroppo per l'assassina, Poirot era un grande lettore di libri gialli e aveva una delle ultime copie rimaste in circolazione del libro. Nel finale Race arriva a un punto di svolta nella sua indagine e s’invaghisce di Sheila, che si scoprirà essere la figlia della signorina Pebmarsh.

© Riproduzione Riservata.