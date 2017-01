PUPO/ Il suo ultimo singolo “Pensiero Mio”: ospite nello studio di Silvia Toffanin (Verissimo, 28 gennaio 2017)

PUPO, IL CANTANTE E CONDUTTORE OSPITE A CANALE 5: RITORNA PROTAGONISTA CON “PENSIERO MIO” (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Tra poche va in onda su Canale 5 un nuovo ed entusiasmante appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che questa settimana accoglierà nel proprio salotto tantissimi ospiti tra cui il noto conduttore e cantante Enzo Ghinazzi in arte Pupo. Per l’artista toscano quest’ultimo periodo è stato particolarmente brillante con il suo ritorno nelle vesti di cantante capace di catturare l’attenzione da parte del pubblico. In particolare, sta facendo discutere tanto il suo ultimo lavoro discografico intitolato “Porno contro amore”. Un album dai ritmi e dalle melodie che ricorda tantissimo gli anni Ottanta e che peraltro si prefigge l’obiettivo di fare un tuffo in quest’ultimo periodo musicale. Il nuovo singolo estratto dall’album è intitolato “Pensiero mio” ed è stato scritto dallo stesso Enzo Ghinazzi con la collaborazione di Donatella Milani. I due autori sono dunque ritornati a collaborare dopo che tra la fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta diedero vita a veri e propri capolavori come Su di noi.

PUPO, IL CANTANTE E CONDUTTORE OSPITE A CANALE 5: BIOGRAFIA (VERISSIMO, 28 GENNAIO 2017) - Enzo Ghinazzi è nato nel settembre del 1955 a Ponticino in provincia di Arezzo da padre postino e mamma casalinga. I suoi inizi nel mondo dello spettacolo lo vedono nelle vesti di autore emergente ed in particolare ha curato la scrittura nel 1975 del brano Ti scriverò. Nel 1976 decide di intraprendere anche la carriera di cantante trovando il successo due anni più tardi grazie ad una serie di pezzi che hanno un ottimo impatto sul pubblico come nel caso di Ciao, Forse e soprattutto Gelato al cioccolato quest’ultima scritta assieme a Cristiano Malgioglio. Nel 1980 prende parte per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Su di noi. È probabilmente il suo pezzo più famoso di sempre e tra l’altro viene inserito nel suo miglior album intitolato Più di prima, nel quale erano presenti tanti altri pezzi molto apprezzati come Firenze Santa Maria Novella. Gli anni Ottanta coincidono con un periodo particolarmente difficile per via di problemi legati al gioco d’azzardo. Nel 1992 torna a Sanremo con La mia preghiera. In carriera ha scritto anche tante altre canzoni di successo come Sarà perché ti amo poi affidata ai Ricchi e poveri. Negli anni Novanta ha inizio la sua carriera televisiva alla conduzione di importanti programmi come Buona Domenica, Domenica In, Affari tuoi, Reazione a catena - L’intesa vincente, I raccomandati e Felicità.

