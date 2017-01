Parliamone Sabato / La marchesa d'Aragona da Paola Perego, si parla anche di violenza sulle donne (oggi, 28 gennaio 2017)

PARLIAMONE SABATO, OSPITI E NEWS: LA MARCHESA D'ARAGONA DA PAOLA PEREGO (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Va in onda oggi alle 18 Parliamone Sabato, trasmissione condotta da Paola Perego che vedrà tra gli ospiti la marchesa d'Aragona, scintillante ex concorrente di Pechino Express e volto social di quel che resta della nobiltà italiana (anche se c'è chi dice che non ha nessun titolo aristocratico) e Nadia Nunzi, scrittrice. Di cosa parlerà la marchesa d'Aragona a Parliamone Sabato? La donna è famosa per le sue ospitate televisive in cui ama ostentare lussi ed eccessi, e adora far vedere la sua classe aristocratica di appartenenza. "La vita è solo una questione di stile", questo il suo motto, anche se c'è chi dice che in realtà fosse un'estetista che si è data da sola il titolo di marchesa d'Aragona. La donna sembra voler offrire all'opinione pubblica un'immagine di sé frivola e disincantata e lontana dai problemi reali delle persone comuni: non sappiamo quanto di questo sia finzione e quanto realtà, ma di certo è uno di quegli ospiti in grado di far discutere, soprattutto in una trasmissione come Parliamone Sabato.

PARLIAMONE SABATO, OSPITI E NEWS: NADIA NUNZI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Altra ospite di Parliamone Sabato è Nadia Nunzi, la scrittrice che recentemente ha riscosso un gran successo per il suo libro, Ti amo anima mia, che parla di un tema oggi molto caro all'opinione pubblica, ossia quello del femminicidio e della violenza contro le donne. La storia di Ti amo anima mia è la storia di una ragazza che si innamora di un uomo che poi la annienta psicologicamente e fisicamente, fino a che questa non trova di nuovo la voglia di reagire e salvarsi. Una storia molto toccante, pubblicata prima con uno pseudonimo, Najaa, e che fa capire come in questa puntata di Parliamone Sabato il tema centrale sarà quello della violenza contro le donne. Il programma non sta andando benissimo in termini di ascolti, ma a Paola Perego non interessa: secondo quanto ha detto in un'intervista a Sorrisi, a lei interessa solo portare sul piccolo schermo le storie della gente. Se può farle felici, il resto non le interessa.

