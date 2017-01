Riccardo Marcuzzo / Leader della sua squadra Senza Piani, chi farà esibire? (Amici pomeridiano di oggi, 28 gennaio 2017)

RICCARDO MARCUZZO, L’ALLIEVO NEL TALENT DI CANALE 5: COSA ACCADRA' IN QUESTA PUNTATA (AMICI, 28 GENNAIO 2017) - In questo pomeridiano di Amici di Maria de Filippi, che andrà in onda oggi, sabato 28 Gennaio su canale 5 verso le 14, Riccardo Marcuzzo sarà ancora una volta il leader della sua squadra Senza Piani, e dovrà condurre la sua flotta alla vittoria; durante la settimana ha avuto la possibilità di valutare le esibizioni dei suoi compagni e decidere chi schierare secondo il proprio gusto personale ma anche facendosi consigliare e confrontandosi. Gli appassionati del talent si aspettano di godere delle sue esibisizioni e poter cantare ancora una volta il suo inedito Sei Mia, ormai celebre. I SUOI PREGI - I pregi di Riccardo Marcuzzo, sottolineati da tutti i professori, sono una grande spontaneità che si traduce non solo nel carattere aperto e genuino, ma anche nella freschezza dei suoi brani, che suonano radiofonici, brillanti, spiccatamente innovativi; è proprio questo stile molto fresh che rende questo giovane cantautore una promessa nella scuola di Amici e nel panorama musicale generale. Uno spirito sensibile che lo porta spesso a riflessioni sul proprio talento e momenti di abbattimento, ma riesce a risollevarlo sempre con rinnovato entusiasmo.

RICCARDO MARCUZZO, L’ALLIEVO NEL TALENT DI CANALE 5: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (AMICI, 28 GENNAIO 2017) - Riccardo Marcuzzo è forse la vera star di questa stagione di Amici di Maria De Filippi: amatissimo dal popolo web, seguitissimo dai social network, è l'indiscusso capitano della sua squadra Senza Piani, oltre ad essere alle vette di I-tunes con il suo inedito Sei Mia. All'interno della scuola, il giovane milanese si è distinto per il suo approccio fresco, con pezzi molto orecchiabili e radiofonici, che entrano immediatamente dentro alla testa: Riccardo ha anche portato nel programma altri brani più introspettivi, scritti di suo pugno con l'ausilio degli arrangiamenti forniti dai professori. L'inedito Sei Mia è ormai conosciuto da tutti gli appassionati del talent, e grazie a questo e ad altri brani, il Marcuzoi è riuscito finora a superare brillantemente tutte le sfide contro gli aspiranti concorrenti esterni. Nell'ultima puntata di Amici di Maria Filippi in studio, di sabato pomeriggio 21 Gennaio, Riccardo ha seguito la sua squadra schierando i compagni con rinnovato spirito di gruppo, ascoltando e confrontandosi.

