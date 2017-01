SANREMO 2017/ News: il nuovo palco accoglierà i cantanti fra design e tecnologia (oggi, 28 gennaio)

SANREMO 2017, IL NUOVO PALCO ACCOGLIERÀ I CANTANTI FRA DESIGN E TECNOLOGIA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Continuano a fioccare copiose le indiscrezioni su Sanremo 2017 e su quelle che saranno le novità per il festival della canzone più atteso dell’anno. A pochi giorni dalla prima puntata del 7 febbraio, infatti, sono spuntate sui social e non solo, le prime immagini del maestoso palco che accoglierà i cantanti in gare e gli ospiti internazionali. La scenografia è stata curata ancora una volta da Riccardo Bocchini, che dato vita a un progetto tecnologico partendo da un’idea apparentemente semplice, quella di un Pop up. È lo stesso scenografo a spiegare il suo progetto in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi & Canzoni: “Tutto nasce dallo spunto offerto da un piccolo oggetto di carta: un semplicissimo pop up realizzato con un cartoncino ed una fustella. Da questo oggetto nasce l'idea per la nuova scena di Sanremo 2017: una linea continua, un segno progettuale che vuole trasformare il teatro Ariston in una suggestiva Music Hall, un segno planimetrico che dia un continuum progettuale tra palco e platea”. La scenografia, che nasce da un progetto innovativo e altamente tecnologico, si trasforma e prende forma e riesce a mostrare le esibizioni dei cantanti attraverso angolature differenti. Naturalmente non mancherà la celebre scalinata, elemento assolutamente indispensabile in ogni festival che si rispetti.

© Riproduzione Riservata.