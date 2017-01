SERENA AUTIERI/ Dal cinema alla tv, questa sera ospite da Gigi Proietti (Cavalli di Battaglia, 28 gennaio 2017)

SERENA AUTIERI, L’ATTRICE OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1 (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) - Brava, bella e ricca di talento: sarà Serena Autieri ad impreziosire la puntata di Cavalli di Battaglia di sabato 28 gennaio 2017, in onda su Rai 1 in prima serata. La trasmissione condotta da Gigi Proietti giunta alla terza e ultima puntata, vedrà tra i vari ospiti anche la poliedrica Serena Autieri, la quale si esibirà, proprio con il conduttore, in cavalli di battaglia tipici del repertorio. La bellissima e simpatica attrice quarantenne è stata protagonista di un 2016 impegnato e denso di successo. Al cinema è stata sul grande schermo nel film di Vincenzo Salemme intitolato "Se mi lasci non vale", ricoprendo la parte di Sara, mentre per la televisione è stata la protagonista del film "Mia moglie, mia figlia, due bebè", andato in onda su Rai 1 poco più di un mese fa e interpretato insieme a Neri Marcorè. Lo scorso anno Serena Autieri ha calcato con successo anche il palco del teatro con la rappresentazione di "Vacanze Romane", che le è valsa la premiazione agli Italian Musical Award proprio dello scorso anno.

SERENA AUTIERI, L’ATTRICE OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1: CURIOSITA' (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) - Sposata dal 2010 con il manager finanziario Enrico Griselli, ha da lui una figlia di quasi quattro anni, chiamata Giulia Tosca. Proprio in merito alla maternità, la bionda attrice non ha mai nascosto il desiderio di avere ulteriore prole, ma ha probabilmente qualche rimpianto. Infatti, dichiara l'Autieri nel corso di un'intervista rilasciata negli ultimi giorni dell'anno passato, "Ora che ho quarant'anni per il secondo figlio devo affrettarmi. Mi sarebbe piaciuto averlo prima, ma spesso è il lavoro che rallenta e frena. Inoltre non avendo aiuti da parte dei famigliari, vivendo con i suoceri lontani e con mia mamma sempre molto impegnata, la gestione dei bambini è molto faticosa e di difficile organizzazione. Inoltre non mi piace molto lasciare i figli ad altre persone."

SERENA AUTIERI, L’ATTRICE OSPITE NEL VARIETA’ DI RAI 1: I SUOI FILM (CAVALLI DI BATTAGLIA, 28 GENNAIO 2017) - La versatilità della Autieri la si capisce anche grazie alle doti di doppiatrice, mostrate nel film di animazione Frozen, per il quale ha doppiato la regina delle nevi, oltre alla partecipazione in due videoclip musicali della cantante Noemi (nella famosa "Vuoto a perdere" e in "Se tu fossi qui"). Serena ha anche alle spalle una co-conduzione al festival di Sanremo del 2003, quando Pippo Baudo la volle come spalla insieme a Claudia Gerini. La presenza dell'attrice sul piccolo schermo si è rafforzata grazie al programma di Carlo Conti "Tale e Quale Show" durante il quale, nel 2012, Serena è stata protagonista assoluta tra le concorrenti, mostrando notevoli doti canore e imitative, cimentandosi in successi di Mina, Madonna e Lara Fabian. Come attrice la filmografia da cinema è abbastanza corposa e tra i vari titoli si ricordano "Notte prima degli esami", " Natale in Sudafrica", "Maschi contro Femmine" anche come fiction il palmares è di tutto rispetto, con "Un posto al sole", "Tutti i sogni del mondo", "Fratelli detective", oltre a diversi altri titoli. Il teatro però è forse il terreno in cui l'attrice sa meglio esprimersi e lo dimostrano le tante rappresentazioni in cui è stata chiamata ad esser tra le protagoniste: si ricordano ad esempio "Vacanze Romane", "Sogno di una notte di mezza estate", "Bulli e pupe". Presentatrice in più occasioni per serate speciali, Serena Autieri si è distinta anche come cantante, avendo il privilegio di cantare addirittura per il Papa Giovanni Paolo II.

