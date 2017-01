SHADY FATIN CHERKAOUI/ Tra inedito e gossip, come andrà il pomeridiano di oggi? (Amici, 28 gennaio 2017)

SHADY FATIN CHERKAOUI, L’ALLIEVA NEL TALENT DI CANALE 5: COSA E' SUCCESSO NELLA PUNTATA PRECEDENTE (AMICI, 28 GENNAIO 2017) - Shady, occhi espressivi in un corpo esile che cela una voce da brivido, è una delle concorrenti più interessanti di questa edizione di Amici di Maria de Filippi: è l'unica allieva con origini straniere, ha avuto la possibilità di viaggiare molto e di acquistare un bagaglio culturale ampio e prezioso. Nell'ultima puntata del programma, andata in onda sabato 21 Gennaio, Shady ha deliziato i suoi docenti, i compagni e tutto il pubblico in studio grazie ad un'esibizione coinvolgente e molto emozionante, interpretando il celebre brano di Luigi Tenco, 'Mi sono innamorato di te. Questo compito è stato davvero duro per la ragazza, che ama cantare pezzi in inglese; trovare la chiave per la lettura del brano è stata piena di difficoltà. Grazie al Maestro Perris, Shady è riuscita a scavare dentro di sè e rendere personale e unico questo celebre brano, capolavoro della storia della musica italiana. La scelta di cantare usufruendo del microfono con asta, molto vicino ai professori e guardando loro fisso negli occhi, ha reso la performance ancora più toccante e sentita, in primis dalla cantante che è riuscita ad emozionarsi, commuoversi ed emozionare tutto il pubblico in studio.

SHADY FATIN CHERKAOUI, L’ALLIEVA NEL TALENT DI CANALE 5: I SUOI PREGI (AMICI, 28 GENNAIO 2017) - Shady ha moltissime carte da giocare, un voce sublime, una capacità di scrittura e di interpretazione notevoli e una sensibilità interessante e coinvolgente: nonostante qualche inceppo causato da uno spirito pazzerello e un pizzico indisciplinato, la cantante sta piano piano entrando nel cuore del corpo docenti proprio per il suo talento spettacolare e un genio brillante, tutto da conoscere e scoprire. Grazie a queste qualità, la ragazza dimostra uno stile molto personale e riconoscibile, che potrà darle ampia visibilità nel mondo dello spettacolo, anche dopo l'esperienza di Amici.

SHADY FATIN CHERKAOUI, L’ALLIEVA NEL TALENT DI CANALE 5: COSA ACCADRA' IN QUESTA PUNTATA (AMICI, 28 GENNAIO 2017) - In questa puntata del talent di Maria de Filippi, la giovane artista dovrà esibirsi presentando i propri inediti, intitolati 'Home' e 'Louboutin', che sono già entrati nella testa degli spettatori di Amici per i suoni originali e riconoscibili: gli appassionati del programma si aspettano performance ricche di emozioni e spessore, come Shady sa fare, con tutto il talento che ha saputo finora dimostrare.

