SIGLA AMICI 2017 VIDEO, EMANUEL LO FIRMA LA COREOGRAFIA DELLA PUNTATA DI OGGI: PIOGGIA DI COMPLIMENTI SUI SOCIAL (28 GENNAIO 2017) - Quando Emanuel Lo ha annunciato di aver preparato la sua prima sigla per Amici è cresciuta esponenzialmente l'attesa per il programma di Maria De Filippi: le aspettative sono state ampiamente rispettate dal coreografo, che ha realizzato un'introduzione esplosiva. «Vi aspetto tra poco con la mia prima sigla ad Amici di Maria De Filippi» ha scritto l'insegnate di danza su Facebook e quella fiamma che ha inserito come emoticon a fine messaggio ha lasciato presagire l'intensità della sigla. Musiche dirompenti e movenze prorompenti per cominciare nel migliore dei modi la nuotata puntata, quella di oggi sabato 28 gennaio. Un gran bel biglietto da visita per Emanuel Lo, che ha riscosso subito consensi: «Grande.. sei fantastico! E le tue coreografie sono una bomba.. complimenti» ha scritto una sua fan sulla pagina Facebook, dove crescono a dismisura i messaggi di apprezzamento per il ballerino chiamato da Maria De Filippi per mettere la sua esperienza a disposizione degli allievi. «Una figata incredibile anche gli spostamenti» scrive un'altra fan. Dopo la messa in onda della sigla c'è un'espressione che circola in particolare tra i telespettatori: una bomba, così viene definita sui social network. «Fa-vo-lo-so!!! Emozionante pieno di energia!!! Grandissimo Emanuel» e «Splendida sigla Lo e splendida persona! Si vede che amore sincerita e umilta sono valori che ti porti dento e non li usi per far scena» sono altri due dei tantissimi messaggi che compaiono sulla pagina Facebook di Emanuel Lo (clicca qui per leggerli). Se vi siete persi la sigla di Amici e siete curiosi di vederla o se semplicemente volete rigustarvela, allora vi basta cliccare qui.

