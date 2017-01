SIMONE FRAZZETTA / Chi è il nuovo ballerino della scuola di Maria De Filippi? La promessa di Emanuel Lo (Amici 16, 28 gennaio 2017)

SIMONE FRAZZETTA, CHI E' IL NUOVO BALLERINO DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI? LA PROMESSA DI EMANUEL LO (AMICI 16, 28 GENNAIO 2017) - L'ondata di turbolenze che si è abbattuto su Amici 16 non sembra avere termine. Ad alimentare i contrasti fra allievi e professori l'entrata nella Scuola di Maria De Filippi di Simone Frazzetta. Il ballerino sostituirà Lorenzo Sorice, espulso senza possibilità d'appello per via delle sue contestazioni riguardo alle coreografie ideate da Veronica Peparini e Emanuel Lo. Simone non è tuttavia un volto sconosciuto ai fan accaniti del programma, che hanno già avuto modo di conoscerlo durante i casting. Non è passato inosservato infatti, agli occhi dei più attenti, che Emanuel Lo aveva già puntato sul nuovo allievo come punta di diamante della propria categoria. Diametralmente opposto a Lorenzo, Simone Frazzetta sembra infatti avere tutte le carte in regola per fare colpo su pubblico e critica, soprattutto perché sembra che sia un vero e proprio asso dell'hip hop. Mr Frazza, come viene affettuosamente chiamato, avrà molto da dimostrare e non perché la sua bravuria sia messa in discussione, a giudicare dal parere positivo riscontrato dalla Commissione. Alle spalle ha infatti l'uscita di Lorenzo da Amici 16, che potrebbe portarlo a suscitare comunque le antipatie del pubblico. Sui social intanto si sono già scatenati i fan, che hanno approfittato di una foto di Simone pubblicata dalla produzione su Facebook per manifestare il proprio dissenso: "Bravo, ma se volevano un ballerino in più potevano evitare la scusa di mandare via Lorenzo per morale"; "Serviva un posto e Lorenzo gli ha scaldato il banco". A giudicare dalle loro parole, quindi, le abilità di Simone sono evidenti, ma la scelta di Emanuel Lo di premere per l'espulsione di Lorenzo Sorice non potrà essere perdonata tanto facilmente. Clicca qui per vedere il post su Simone Frazzetta di Amici 16.

SIMONE FRAZZETTA, CHI E' IL NUOVO BALLERINO DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI? LA PASSIONE PER IL BALLO LO HA AVVICINATO A CHIARA (AMICI 16, 28 GENNAIO 2017) - New entry di Amici 16, i fan della scuola di Maria De Filippi vorranno di sicuro sapere tutto su Simone Frazzetta, alla biografia ai gossip. Classe 1996, il nuovo ballerino del talent show è originario di Catania, è dotato di un carattere deciso e di quella umiltà che potrebbe attecchire facilmente nelle aspettative dei Professori. La sua bravura è dovuta ad una forte passione per la danza, soprattutto per l'hip hop, la sua specialità, maturata presso la Brothers Fools e la Dogma Union Crew, due nomi di rilievo nel mondo del ballo. Ed è stata tra l'altro questa disciplina a farlo avvicinare a Chiara, una ballerina originaria di Palermo ed a sua volta del '96. In base al profilo ufficiale Facebook di Simone sappiamo che il loro incontro risale ad appena tre anni fa e che Chiara predilige balli diversi rispetto al suo fidanzato. Come sottolinea Gossip Più, è chiaro dalle immagini che la coppia ha pubblicato sui social che la passione che li unisce è evidente, soprattutto perché non fanno davvero mistero della loro vita privata, né dell'impegno e della determinazione che infondono nella danza.

