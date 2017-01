SONO INNOCENTE/ Anticipazioni puntata 28 gennaio 2017: Fabrizio Bottaro e Corrado Di Giovanni

SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 28 GENNAIO 2017: CORRADO DI GIOVANNI E FABRIZIO BOTTARO - Alberto Matano è pronto a tornare sul piccolo schermo di Rai 3 con una nuova puntata di Sono Innocente: il programma racconta storie di persone che sono state accusate ingiustamente, e che hanno trascorso un periodo, più o meno lungo, in carcere, nonostante fossero innocenti. A Sono Innocente è possibile ascoltare le testimonianze di coloro che, da un momento all'altro, hanno dovuto abbandonare la serenità delle loro vite per essere gettati nel peggior degli incubi. Una detenzione da affrontare con la consapevolezza di non aver commesso ciò di cui si è accusati: il presentatore delineerà, grazie a documenti e testimonianze, le storie della serata, dividendole in tre momenti. Il primo, quello antecedente all'arresto, il secondo, rappresentato dai giorni trascorsi in carcere, e il terzo, che identifica l'iter giudiziario che ha portato, infine, alla scarcerazione per riconosciuta innocenza. La prima storia che ascolteremo in prime time a Sono Innocente è quella di Corrado Di Giovanni e Fabrizio Bottaro. Il primo, 57enne di Pordenone, è stato accusato di essere la talpa di una banda sospettata di aver commesso diverse rapino all’interno di ville di imprenditori: Corrado Di Giovanni ha trascorso più di un anno in carcere e un periodo agli arresti domiciliari, prima di essere assolto e liberato. Fabrizio Bottaro, invece, è stato vittima di un furto d’identità e riconosciuto come responsabile di una rapina che non aveva commesso. Bottaro, designer romano di 47 anni, è stato arrestato e ha trascorso un periodo in cella e uno ai domiciliari: stasera, a Sono Innocente, potremo ascoltare anche le sue parole.

