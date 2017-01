STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: C'è Posta per te, Cattivissimo me 2 e Ferite mortali (sabato, 28 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 28 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 28 gennaio 2017, le reti del Biscione hanno organizzato una programmazione adatta a tutti suoi telespettaori, dai più grandi ai più piccini e per ogni sorta di gusto, offre tanti film con cui trascorrere alcune ore piacevoli in famiglia o con gli amici, ma anche nuovi episodi di telefilm e programmi di intrattenimento. A partire da Canale 5 che manda in onda il programma condotto da Maria De Filippi, C'è posta per te, Italia 1 invece dedica l'intera serata ai film d'animazione con Cattivissimo me 2 e Lupin - il mago dei computers, Rete 4 infine da spazione all'azione con il film Ferite mortali. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

L'appuntamento fisso del sabato sera di Canale Cinque è infatti con Maria de Filippi e la sua trasmissione C'è posta per te, nell'ambito della quale ospiti famosi e persone comune vivono e fanno vivere momenti di intense emozioni. In seconda serata segue l'informzione del TG5. Su Italia 1 si pensa ai più piccini con due film di animazione, sia in prima che seconda serata. Alle 21:10 va in onda Cattivissimo me 2, seguito di Cattivissimo me dove il protagonista all'inizio sembra davvero crudele, ma in fondo non lo è poi così tanto. Subito dopo viene trasmesso il film che ha come protagonista uno dei personaggi più amati del mondo degli anime giapponesi, Lupin, che vive l'avventura Il mago dei computer. Rete 4 manda in onda il film Ferite mortali con Steven Seagal per tutti gli appassionati di questo attore e delle arti marziali. A seguire, per I bellissimi di Rete 4, va in onda Jarhead, film ambientato nell'ambito della Guerra del Golfo. Altri film sono in programmazione anche sulle altre reti Mediaset. La 5 propone una pellicola del ciclo Inga Lindstrom, una commedia romantica dal titolo I cavalli di Monte Caterina. Italia 2 ripropone un grande classico del genere poliziesco, il primo episodio della saga di Arma letale con Mel Gibson e Danny Glover, che vestono i panni di una coppia male assortita di poliziotti costretti a fare squadra. Infine Iris, per il ciclo Un sacco Verdone, manda in onda Al lupo! Al lupo!, divertente commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone. A chiudere il palinsesto del sabato sera, resta l'offerta di Top Crime, che propone nuovi episodi della serie tv The Closer, mentre Boing, il canale dei più piccoli manda in onda il simpatico gatto spaziale Doraemon, infine Mediaset Extra, con le repliche del popolare show comico Colorado, condotto da Belen Rodriguez.