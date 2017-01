STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Cavalli di battaglia, NCIS Los Angeles e Sono Innocente (sabato, 28 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 28 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 28 gennaio 2017, il palinsesto di casa Rai mira soprattutto al divertimento con lo show Cavalli di battaglia che viene mandato in onda su Rai 1, ma anche all'intrattenimento colto e all'informazione rispettivamente in onda su Rai 3 e Rai 5 con da una parte il programma Sono Innocente e dall'altra Mantova lectures. Con un ultima sbirciata al palinsesto possiamo dire di Rai Premium che trasmette la quarta stagione di Un passo dal cielo. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

La rete ammiraglia, Rai Uno, propone uno show davvero scoppiettante, animato dalla verve comica dell'inimitabile Gigi Proietti. Si tratta di Cavalli di Battaglia, uno speciale in tre puntate che giunge stasera al suo ultimo appuntamento. Le precedenti puntate hanno già fatto registrare share di ascolto molto elevati. Nel corso della serata Proietti non solo ripropone i suo sketch più famosi e riusciti, ma ospita anche tanti personaggi famosi che animano il suo palcoscenico. A seguire, il talk show condotto da Luisa Marzioli con la partecipazione di Maurizio Costanzo e i suoi numerosi ospiti, S'è fatta notte. Rai Due risponde con un appuntamento fisso del sabato sera, gli episodi del telefilm poliziesco NCIS di cui va in onda la settima stagione, già trasmessa l'anno passato. In seconda serata viene trasmesso il programma sportivo Calcio Champagne condotto da Marco Lollobrigida che commenta le partita di campionato già giocate e da giocare. Rai Tre si occupa invece di casi di cronaca e attualità con Alberto Matano, che nel suo nuovo programma Sono innocente ripercorre casi giudiziari in cui persone che non avevano alcuna colpa sono finite ingiustamente in carcere. A seguire c'è la rubrica di approfondimento del TG3, TG3 nel mondo. Il resto del palinsesto Rai vede in programmazione due film per il sabato sera, Lawless su Rai 4 e Killing season su Rai Movie. Il primo è un film drammatico ambientato in America all'epoca del proibizionismo, il secondo è un thriller interpretato da due grandi attori di Hollywood, Robert De Niro e John Travolta, per la prima volta insieme sul grande schermo. A chiudere l'offerta Rai di sabato 28 gennaio, su Rai 5 viene trasmesso per tutti gli appassionati di teatro Mantova lectures, gli spettacoli di Alessandro Baricco in cui il noto scrittore porta in scena, all'Opera di Roma, i suoi monologhi. Quello che viene trasmesso stasera è La Deposizione di Van Der Weyden. Sulla felicità. Infine, Rai Premium ripropone le repliche della quarta stagione di Un passo dal cielo, la fortunata fiction Rai che ha come protagonista Terence Hill che veste i panni di una guardia forestale.