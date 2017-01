STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Wispers, Law & Order e Le Bureau – Sotto copertura (sabato, 28 gennaio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 28 GENNAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, 28 gennaio 2017, la programmazione Sky spazia tra una serie di film drammatici, commedia ed animazione e programmi di intrattenimento come la fiction The Whispers, la serie tv poliziesa Law & Order, e reality show, come "4 ristoranti". Tra le varie proposte la più seguita dovrebbe essere la miniserie in onda su Sky Cinema 1, alle 21,00 ed intitolata "Madoff". Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Fox, canale 112 alle 21.00 la fiction "The Whispers", con il quarto episodio della prima stagione, intitolato "Fusione nucleare". La serie di Spielberg, che mischia thriller e paranormale, segue le vicende di un agente dell'FBI che è chiamato ad indagare su alcuni delitti che sono stati compiuti da dei bambini. In questo episodio, Wes e Claire scoprono il luogo dove si sta nascondendo Sean, e sono impegnati per impedirgli di portare a termine il suo piano di distruzione. Su Fox Crime, canale 116, con inizio alle 21.05 va in onda la serie poliziesca "Law & Order", con il terzo episodio della 19esima stagione, dal titolo "Schiavi del profeta". A new York, in Central Park, gli agenti trovano il corpo di un ragazzo ucciso, Caleb, ammazzato con un colpo di pugnale. Le indagini sono condotte da Lupo e Bernard e quello che scopriranno non è affatto tranquillizzante. Su Sky Atlantic, canale 110, alle 21.15 va in onda una fiction francese, intitolata "Le Bureau – Sotto copertura". L’episodio in onda, il terzo della prima stagione, è intitolato "Aria di tempesta". La serie è basata su eventi realmente accaduti ed il protagonista principale è un agente, Guillame Debailly, a cui presta il volto Mathieu Kassovitz, che dopo aver trascorso sei anni in Siria, sempre sotto copertura, torna in Francia alla sua vita normale. Su Fox Life, canale 114, dalle 21.00, il 17esimo episodio della seconda stagione della fiction intitolata "Hart of Dixie". Il titolo dell’episodio è "Mai piu' insieme". La fiction è imperniata sulle vicende di un giovane medico, Rachel Bilson, che lavora a Bluebell una piccola città dell’Alabama. Su Sky Uno, canale 108, alle 20.15, una puntata del reality show intitolato "4 ristoranti", condotto da Alessandro Borghese. In questa puntata il celebre chef si sposta in Valtellina e la sfida vede come protagonisti dei ristoratori di Livigno e Bormio. Come di consueto, alla fine di pranzi e cene, soltanto uno di loro potrà fregiarsi del titolo di miglior ristoratore, per la "cucina di bosco", in Valtellina. Su Sky Cinema 1, canale 301, alle 21.15 va in onda la prima parte della miniserie drammatica "Madoff", incentrata sulla storia vera di Bernard Madoff, un abile uomo del mondo della finanza, che viene messo in carcere dall’FBI come truffatore ed accusato di aver frodato i suoi clienti per una cifra mostruosa, 50 milioni di dollari. Con la regia di R. De Felitta e l’interpretazione di Richard Dreyfuss. Su Sky Cinema Hits, canale 304, alle 21.15 il film drammatico intitolato "In darkness", la storia di un ispettore fognario di Leopoli, occupata nel 1943 dalle truppe naziste, Leopold Socha, che approfitta della sua posizione per arricchirsi alle spalle dei ricchi e degli ebrei che nasconde nelle fogne in cambio di denaro per sfuggire alla cattura della Gestapo. Con il passare del tempo però, inizia ad aiutare tutti e riesce a portarli alla salvezza. Diretto da Agnieszka Holland, ed intrepretato da Maria Schrader, Benno Fürmann, Agnieszka Grochowska, Kinga Preis e Herbert Knaup. Su Sky Cinema Family, canale 306, alle 21.00 un film di animazione, intitolato "Fantasia 2000", sequel del primo Fantasia, e come il precedente di 60 anni prima incentrato sullo spettacolo con al centro la musica. Su Sky Cinema Passion, canale 308, alle 21.00 va in onda il film commedia "Pazzo di te", la vicenda di un grande amore in un college americano. Due studenti newyorkesi, Imogen e Al sono perdutamente innamorati, ma una serie di eventi che causano tentazioni, incomprensioni e paure, li portano a separarsi. Ma i due non hanno fatto i conti con Cupido, sempre pronto ad entrare in azione. Con Lucie Arnaz, Julia Stiles, Shawn Hatosy, Selma Blair ed Henry Winkler, con la regia di Kris Isacsson. Su Sky Cinema Max, canale 312, alle 21.00, il film di azione della saga "Avengers", intitolato "Avengers: age of ultron". Diretto da Joss Whedon e con l’interpretazione di Robert Downey Jr., James Spader, Samuel L. Jackson, Don Cheadle e Julie Delpy.