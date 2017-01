STEFANO DE MARTINO / News: Wake up guagliù! Primo fine settimana da "single"! (oggi, 28 gennaio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: PRIMO FINE SETTIMANA DA SINGLE PER IL BALLERINO! - Ed eccoci qui per il primo fine settimana da single per Stefano De Martino. Il ballerino di Amici e adesso anche conduttore e opinionista tv, si è lasciato alle spalle il matrimonio con Belen Rodriguez. Lui e la bella argentina, proprio nei giorni scorsi, hanno firmato le carte per il divorzio tra accordi per gli alimenti (lui verserà 1000 euro al mese per Santiago) e per le viste. Resta il fatto che questo è il primo fine settimana in cui Stefano De Martino è ufficialmente single e, quindi, le donne sono avvisate. Anche lui si è alzato presto oggi per via della registrazione di Amici che si terrà nel pomeriggio e qui potete vedere la prima foto che ha postato sul suo profilo Instagram per salutare i fan al grido di "Wake Up". Come finirà la sua giornata da single dopo la registrazione di Amici? In attesa di scoprirlo, ecco qui la foto.

STEFANO DE MARTINO, COME MAI HA DISCUSSO CON BELEN RODRIGUEZ? (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino ha sempre avuto una posizione non molto chiara nel suo rapporto con Belen Rodriguez, anche perché è un ragazzo che tiene molto alla sua privacy e vuole evitare che i suoi affari privati finiscano sulla bocca di tutti. Solo qualche mese fa aveva detto di essere ancora innamorato di Belen Rodriguez: da allora tutti hanno pensato che forse lui avrebbe fatto qualcosa per riconquistarla ma, almeno ai suoi fan, non ha più detto nulla. Solo qualche tempo fa quella che sembrava una riconciliazione con l'ex moglie: i due erano stati visti parlare amabilmente e si pensava fossero tornati addirittura insieme. Poco dopo però, la scioccante notizia: i due non si seguivano più sui social network. Cosa è successo? Per adesso non si sa ancora nulla, ma da allora Belen è apparsa più scocciata nei confronti di Stefano De Martino e poco propensa a parlare di lui e con lui. Che lei si sia scocciata del suo comportamento?

STEFANO DE MARTINO E LA PASSIONE PER LA DANZA (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino è oggi un ballerino bravissimo, ma il ragazzo non è stato sempre sulla cresta del successo. L'ex di Belen Rodriguez ha raccontato in un'intervista alla prima di Lala Land, che anche a lui sono arrivati i no ai provini e che c'è stato un periodo in cui ha sofferto la povertà. Adesso ovviamente tutto è cambiato, anche se ricorda con piacere i primi approcci alla disciplina che l'hanno reso famoso. Stefano De Martino ha iniziato guardando suo padre ballare, anche se non credeva avrebbe mai iniziato anche lui a studiare danza. Poco dopo però, è entrato in una sala da ballo e ha capito che quello era il suo posto. Adesso non fa solamente il ballerino ma si diletta con un gran numero di sport tra cui il pugilato (anche se, visto il colpo al viso che ha preso recentemente, forse con quello non se la cava proprio benissimo. Farà altro nella vita da adesso in poi oltre a danzare?

br/>© Riproduzione Riservata.