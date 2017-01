THE BURNING PLAIN - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE/ Su La5 il film diretto da Guillermo Arriaga

THE BURNING PLAIN - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - The Burning Plain - Il confine della solitudine è il film in onda su La5 oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 23.10. Una pellicola realizzata nel 2008 e diretta da Guillermo Arriaga, alla sua prima prova dietro la macchina da presa, dopo una lunga carriera di sceneggiatore. Il cast è composto da stelle hollywoodiane come Charlize Theron, Jennifer Lawrence, Kim Basinger, J. D. Pardo, Danny Pino, Joaquim de Almeida, Brett Cullen e John Corbett. Il racconto è stato scritto dallo stesso regista Arriaga. Ma vediamo nel detaglio la trama del film.

THE BURNING PLAIN - IL CONFINE DELLA SOLITUDINE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La storia segue quattro diversi archi narrativi, ognuno con una protagonista femminile diversa, Sylvia, Mariana, Maria e Gina. Sylvia è una donna depressa e sull'orlo del suicidio, che lavora nell'ambito della ristorazione a Portland. La donna non si fa scrupoli a essere promiscua ma il suo stile di vita inizia a darle dei problemi quando si accorge di avere uno stalker. Mariana è un'adolescente rimasta orfana, che vive in New Mexico e un giorno in un supermercato conosce Santiago, suo coetaneo con cui intraprende una relazione. Maria è una bambina che vive con il padre vedovo, un pilota di aerei, che finisce in ospedale dopo un incidente. Infine c'è Gina, una donna di mezza età, da poco lasciata dal marito che ha una relazione clandestina con un uomo di nome Nick. Andando avanti con la storia si iniziano a capire i collegamenti tra le varie storie. Gina vive a Las Cruces nel New Mexico intorno alla metà degli anni Novanta. La donna è da poco uscita dal calvario del cancro ed ha trovato consolazione in un uomo messicano, che però ha una famiglia. Mariana, la figlia di Gina, un giorno scopre della tresca e adirata con la madre, decide di farla pagare al suo amante. La ragazza scopre che i due si appartano in una roulotte e manomette il tubo del gas della cucina. La giovane però non immagina che la madre di lì a poco entrerà nella roulotte, che esploderà uccidendola insieme al suo amante. Rimasta orfana e anche impunita per il suo gesto, Mariana conosce il figlio di Nick, Santiago. I due ragazzi iniziano a frequentarsi anche perché Mariana vuole fare ammenda ma le loro famiglie sono contrarie sapendo della relazione dei rispettivi genitori. I ragazzi scappano ma ben presto Mariana scopre di aspettare un figlio e dopo averlo dato alla luce scappa via. Passati dodici anni, Mariana ha cambiato identità ed è diventata Sylvia ma il passato non si è dimenticato di lei e torna a bussare alla sua porta. Lo stalker che la segue da giorni si chiama Carlos e l'uomo non è altri che un amico di Santiago, l'ex di Mariana è rimasto coinvolto in un incidente aereo e ora la figlia, che si chiama Maria, è rimasta sola. Sylvia non vuole vedere la figlia e allontana l'uomo, poi torna sui suoi passi e la incontra. Tra le due non sembra esserci possibilità di riconciliazione. Sylvia però decide di andare in Messico, dove si trova Santiago e chiedergli perdono per tutto il dolore che gli ha provocato. La donna, mentre l'uomo sta dormendo, gli confessa dell'omicidio dei loro genitori e si dice pentita per averlo ingannato e poi abbandonato. Nel finale si capisce che le condizioni di Santiago sembrano migliorare e che forse c'è anche speranza di perdono per Sylvia.

© Riproduzione Riservata.