THE NEW DAUGHTER/ Su Rai Movie il film con Kevin Costner e Ivana Baquero

THE NEW DAUGHTER, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 GENNAIO 2017: IL CAST - The New Daughter è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 22.55. Una pellicola dal genere horror che è stata prodotta nel 2009 ed è stata diretta da Luis Berdejo e si basa su un racconto di John Connolly. Gli attori principali sono Kevin Costner, Ivana Baquero, Samantha Mathis, Noah Taylor e Gattlin Griffith. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE NEW DAUGHTER, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 28 GENNAIO 2017: LA TRAMA - John James, scrittore di successo, per sfuggire alla vita cittadina e cambiare aria dopo un brutto divorzio decide di trasferirsi in North Carolina insieme ai figli Louisa e Sam. L’uomo ha acquistato una grande tenuta in aperta campagna ma la notorietà lo raggiunge anche nella nuova cittadina. A Louisa non sembra piacere per nulla la nuova casa e a scuola non fa amicizia. La ragazza inizia a trascorrere tutti i suoi pomeriggi nel bosco adiacente alla casa e un giorno si avvicina a uno strano cumulo di terriccio. La strana struttura sembra attirarla verso di sé e la ragazza arriva in cima e si distende per terra. Quella stessa sera la giovane rientra a casa più tardi del previsto e si chiude in bagno sconvolta, completamente ricoperta di terra e con uno sguardo perso nel vuoto. Nei giorni successivi le stranezze della ragazza diventano sempre più preoccupanti, a scuola gli insegnanti mandano a chiamare il signor James per i discorsi che la ragazza fa, mentre a casa Louisa si circonda di strani feticci costruiti con sterpaglia e terra. John non riconosce più la figlia e pensando che non si tratti più solo di una tipica ribellione adolescenziale inizia a fare delle indagini sul folklore legato alla zona in cui vive. Non ci mette molto a scoprire che la sua casa è poggiata su una sorta di territorio sacro degli indiani e che secondo le leggende esiste una sorta di accesso alla sua tenuta verso un mondo sotterraneo. L'uomo chiama un esperto e lo studioso gli racconta che in passato anche la figlia di un'altra famiglia che aveva vissuto nella stessa casa, aveva accusato lo stesso malessere di Louisa. Una notte la ragazza scompare e John capisce, dove andare a cercarla, vicino al cumulo di terra. L'uomo scopre così l'accesso verso il sepolcro ma si trova davanti ad una scena che non aveva previsto. Louisa è avvolta dalle tenebre e delle mostruose creature sembrano rispondere ai suoi comandi. La figlia di John non esiste più e al suo posto ora c'è solo un guscio occupato da un demone. L'uomo fugge disperato, poi torna sui suoi passi deciso almeno a salvare Sam. L'uomo prende della benzina e fa fuoco alla catacomba ma nonostante il suo sacrificio, le creature continuano ad esistere e nel finale puntano verso la casa, dove Sam è rimasto da solo.

