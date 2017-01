Anticipazioni Una Vita/ Puntate settimanali dal 30 gennaio al 3 febbraio: Guai in vista per Maria Luisa!

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 GENNAIO: GUAI IN VISTA PER MARIA LUISA? - La puntata di Una vita di domani concederà ampio spazio agli intrighi di Lourdes, decisa a rubare la maggior parte di denaro possibile a Ramon. Trini e Victor sono gli unici ad avere concreti sospetti nei confronti della dark lady, ma il tentativo di interrogare gli operai dei cantieri non porterà a nessun risultato. Gli uomini infatti sono già stati licenziati da un certo ingegnere Ibarra, ovvero una persona che sembra essere in combutta proprio con la perfida signora Palacios. Non è certo un caso che il direttore dei lavori abbia chiesto un appuntamento a Maria Luisa e che tale incontro avrà luogo proprio quello stesso pomeriggio in pasticceria. L'occasione sarà dunque perfetta per Victor per tenere sotto controllo i movimenti della sua ex fidanzata, che potrebbe cadere tra le grinfie di questo losco individuo. Sarà lui a continuare la farsa, in accordo con Lourdes, per ottenere il denaro appartenuto ai Palacios?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO: LA RESA DEI CONTI SI AVVICINA! - La puntata di Una vita oggi non andrà in onda su Canale 5 ma l'attesa dei telespettatori sarà molto dolce, pensando a ciò che accadrà nel corso della prossima settimana. Le indagini relative alla vera identità di Teresa entreranno nel vivo e la giovane maestra diventerà una presenza costante ad Acacias 38, grazie ad una scusa ufficiale: insegnare a Lolita a leggere e a scrivere! Con questi presupposti, gli incontri con Fabiana non mancheranno e per Teresa si farà sempre più chiara la consapevolezza che la domestica abbia avuto un ruolo attivo nel suo passato: ma come? Cos'è accaduto prima di quel terribile incendio? Per aiutarla a scoprire la verità, ci sarà sempre Mauro al suo fianco e il rapporto tra i due protagonisti della telenovela spagnola si farà sempre più profondo: non a caso Suor Brigida consiglierà a Teresa di fare attenzione ai suoi sentimenti per l'ispettore. Farà bene a metterla in guardia?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CELIA LASCIA ACACIAS 38? - Incredibili notizie giungono dalle puntate spagnole di Una vita, nelle quali Celia sarà pronta a prendere una decisione molto importante, forse definitiva. La moglie di Felipe già da qualche settimana è cambiata: dopo avere scoperto che il marito la tradiva con Huertas si è avvicinata ad un uomo poco affidabile, che aveva cercato di compiere una rapina ad Acacias 38. Cruz, così si chiamerà questo delinquente, sembrerà corrispondere tali sentimenti, al punto che la coppia nei prossimi giorni dichiarerà il proprio amore, scambiandosi un bacio appassionato. Per evitare l'arresto, però, Cruz sarà costretto a fuggire, mentre Celia non sarà più disposta a restare a casa, al fianco di un uomo che non ama e che le ha fatto del male. Per questo deciderà di lasciare il quartiere di Acacias 38, comunicando a Felipe di volersi recare a Londra per fare visita a Tano. Ma siamo davvero certi che andrà dal figlio adottivo? O si unirà a Cruz nella sua disperata fuga?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA E FERNANDO SI FIDANZANO - Non sono affatto buone le notizie che giungono dalla Spagna per gli appassionati di Una vita. L'inizio della terza stagione, che ha preso ufficialmente il via solo qualche giorno fa, non promette nulla di positivo per la coppia regina formata da Mauro e Teresa. Dopo avere trovato l'amato a letto con Sonia (che lo aveva drogato, come da accordi con Cayetana), la maestra non vorrà sapere più nulla di lui e cercherà di andare avanti, avvicinando a Fernando, l'uomo che non ha mai negato di essere interessato a lei. Il bacio appassionato scambiato con lui sarà solo il preludio di incredibili e sorprendenti sviluppi: le anticipazioni relative agli episodi della prossima settimana segnalano, infatti, che Fernando chiederà a Teresa di sposarlo e che lei accetterà senza esitazione. Tale dialogo verrà ascoltato da uno sconvolto Mauro che dovrà fare i conti con la peggiore delle notizie. Il fidanzamento di Teresa diventerà di dominio pubblico in breve tempo e, oltre a Mauro, ci sarà anche un'altra persona che non sarà affatto disposta ad accettarlo. Avete già capito di chi stiamo parlando?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TRINI AVRA' UN NUOVO AMORE? - Intrighi e nuovi amori si intrecceranno nella puntate spagnole di Una vita nelle quali il lieto fine sarà difficile da trovare per molti personaggi. Sarà questo il caso di Ramon e Trini che convoleranno a giuste nozze dopo la tragica uscita di scena di Lourdes. Purtroppo, però, per loro ci saranno nuove prove da affrontare. Il signor Palacios, infatti, finirà per farsi coinvolgere in un giro di personaggi poco affidabili e verrà accusato di essere un usuraio. Per questo perderà la sua casa e sarà costretto a traslocare in un'umile dimora con Trini e con la depressa Maria Luisa. Ma il peggio non sarà finito qui: la simpatica signora Palacios, infatti, avrà un comportamento molto strano e privo di qualsiasi giustificazione. Si avvicinerà all'uomo che ha causato i problemi economici di Ramon e che prenderà anche il possesso della loro casa ad Acacias 38: si tratterà del viscido Clemente, che non negherà un grande interessamento per Trini. E lei a sorpresa ricambierà: ma quali saranno davvero i suoi obiettivi?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 GENNAIO: I TOP E I FLOP DELLA SETTIMANA - Oggi Una vita non va in onda, come già accaduto le scorse settimane. La telenovela spagnola, a differenza di quanto accade per Beautiful e Il Segreto, lascerà spazio ad Amici di Maria De Filippi e tornerà nella suo solito orario delle ore 14:10 a partire da lunedì 30 gennaio. L'occasione è quindi perfetta per fare un passo indietro, ripercorrendo quanto accaduto negli ultimi giorni. Sono tanti i personaggi che hanno ben figurato, a partire dai nuovi protagonisti della telenovela: Mauro e Teresa sono sempre più padroni delle trame e il loro amore sembra essere pronto a sbocciare da un momento all'altro. Tra i top degli ultimi giorni, ci preme evidenziare la combattività di Trini e Victor, pronti a tutto per smascherare Lourdes per le sue malefatte. Bene anche Pablo e Leonor, altruisti come sempre ma anche decisi a realizzare i loro desideri in ambito professionale. Parlando di flop sono sempre gli stessi a cadere nella lista dei peggiori: Cayetana e Lourdes sono sempre le cattive per eccellenza, ma non vanno perse di vista l'antipatica Maria Luisa, sempre più vittima della sua perfida madre.

