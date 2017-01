Uomini e donne / Anticipazioni e news: Gemma Galgani pronta ad un fine settimana da single! (Trono Over, 28 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI E IL SUO BUONGIORNO - Uomini e donne e il trono over tornano la prossima settimana con una nuova maxi puntata in cui Gemma Galgani e Giorgio Manetti saranno ancora protagonisti soprattutto adesso che la dama torinese ha dei nuovi denti da esibire. Resta il fatto che anche oggi ha voluto salutare i suoi fan sui social e, in particolare, su Facebook dove, poco fa, ha dato il suo buongiorno ai fan scrivendo: "Ieri sono uscita da teatro che stava nevischiando, sono andata a dormire che il cielo era bianco bianco bianco quasi come pronto a scaricare tutte le sue lacrime bianche e questa mattina tutto tace, il silenzio è assordante, ma è lì pronto a rendere questa Torino una nuvola bianca!!!! .... che bella che sei #torino Buongiorno!!!!!". La dama sta per iniziare il suo fine settimana e ancora una volta sarà senza un nuovo amore, ruuscirà nella missione prima della fine di questa edizione del programma?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: MARIA DE FILIPPI CAMBIA TUTTO? – La natura del trono over di Uomini e Donne è cambiata nel corso delle ultime stagioni. Gli amori hanno lasciato il posto alle discussioni continue. Gemma Galgani è la portatrice della bandiera. La dama storica del trono over, infatti, è la protagonista indiscussa delle puntate. Oltre ai suoi sfoghi con la redazione, Gemma dà vita a veri e propri show con Tina Cipollari. Il pubblico, però, sembra stanco di vedere discussioni e guerre continue in studio. Maria De Filippi starebbe così pensando di cambiare tutto. Oltre a Gemma Galgani e Giorgio Manetti, anche Sossio Aruta è finito nel mirino dei fans scatenando accese critiche. Il trono over è finito così nella bufera. Sui social, infatti, aumenta sempre di più il malcontento dei fans che chiedono a Maria De Filippi di riportare la trasmissione al format originale. Di fronte agli ascolti sempre in calo, Maria De Filippi starebbe pensando di rinnovare il parterre dei senior.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI PARLA D’AMORE, MESSAGGIO PER GIORGIO MANETTI? – Gemma Galgani continua ad essere offesa e criticata da tutti ma la dama storica del trono over di Uomini e Donne non si arrende e continua imperterrita ad animare la trasmissione con i suoi problemi sentimentali e le sue continue discussioni con Tina Cipollari. Il sogno della dama è quello di lasciare il trono over in compagnia del suo principe azzurro, un uomo capace di amarla senza riserve e di superare tutti gli ostacoli e i problemi della vita per stare con lei. Sognatrice e romantica al punto che Gemma, solitamente restia a parlare d’amore sui social, stavolta fa un’eccezione. “È proprio vero che davanti all'amore ogni ostacolo si supera, ogni problema si risolve e ogni situazione complicata diventa una delle più semplice mai risolte!! L'amore ha mille sfaccettature ed ognuna nasconda la sua meraviglia!”, scrive sul proprio profilo la Galgani. Un messaggio chiaro e semplice quello che ha voluto lanciare ai suoi pretendenti ma, forse, più di tutti, a Giorgio Manetti che è stato incapace di difenderla e combattere per lei. Nonostante sia stata lei, infatti, a lasciarlo, Gemma si sarebbe aspettata un comportamento diverso dall’uomo che ha idealizzato per otto lunghi mesi. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA PRESA DI MIRA ED ANCHE GLI ASCOLTI! (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Il trono over di Uomini e Donne è in declino? Durante il corso del nuovo appuntamento televisivo andato in onda giovedì 26 gennaio 2017, c’è stato spazio per il rinnovato catfight tra Tina Cipollari e Gemma Galgani fresca di dentatura nuova di zecca: cosa è successo? Con ben sapete prima dell’arrivo del nuovo anno, la dama torinese ha avuto in dono la possibilità di aggiustare i denti durante il corso di “Selfie – Le cose cambiano”. Alessandra Celentano nel ruolo di mentore infatti, ha avuto modo di regalare alla dama la possibilità di aggiustare la sua dentatura in quanto, secondo la prof di Amici, la donna non aveva bisogno di altro. Durante il corso del nuovo appuntamento del trono over però, la Cipollari ha potuto prendere in giro Gemma in ogni modo. Dall’attuale dentatura della famosa “mummia”, fino ad un nuovo siparietto televisivo proprio con la dama. Giorgio Manetti e Marco Firpo però, sembrano avere apprezzato i “nuovi” denti della dama e, proprio Firpo ha affermato che quando una persona è affascinante poco cambia. Nonostante i continui ed irreverenti faccia a faccia tra Tina e Gemma, il pubblico sembra ormai essersi stancato e, anche in base a ciò che si legge su Facebook, pare avere voglia di vedere altre dinamiche in onda. “Si è toccato il fondo. Allontanate Tina Cipollari dal programma! Il pubblico non si offende. Maria DE Filippi sei tu la padrona di casa e sei tu che permetti questo schifo!”, si legge online e, per quanto il messaggio possa risultate un poco “forte”, ha ricevuto molti consensi positivi, a testimonianza che il pubblico è certamente esasperato dai comportamenti sopra le righe della burrosa opinionista televisiva. Tina infatti, nella puntata di giovedì così come in quella di ieri, ha avuto modo di sfogare la sua ira scagliandosi anche con il pubblico presente in studio e in favore di Gemma. Nel corso dell’appuntamento di ieri, anche una dama venuta per Giorgio, si è scagliata contro la Galgani con parole forte ed inappropriate. “Sempre la stessa palla con Gemma: sempre là in mezzo o con Giorgio o con Marco a ripetere sempre le stesse cose. Vattene a casa che hai stufato, non ti si piglia nessuno; rassegnati!”, si legge ancora. Gli estimatori del programma sono ormai stufi di vedere le stesse cose in onda e quindi, anche gli ascolti ne hanno decisamente risentito.

