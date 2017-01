UOMINI E DONNE / Anticipazioni registrazione: la crisi di Manuel Vallicella e le parole di Maria De Filippi (Trono Classico, 28 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: LE PAROLE DI MARIA DE FILIPPI (OGGI, 28 GENNAIO 2017) – Non tutti sono portati a fare il tronista e forse Manuel Vallicella è tra questi. L'entusiasmo dei primi giorni è svanito ieri con le prime anticipazioni della registrazione del trono classico di Uomini e donne. Tutto sembrava andare bene ai nuovi tronisti ma così non è stato. Sonia Lorenzini è stata travolta dal gossip e dai pettegolezzi che la vedono felicemente fidanzata con Federico, uno dei corteggiatori, fuori dallo studio, e adesso? Anche Manuel Vallicella è finito nel calderone ma solo per sua propria volontà. Il giovane trema al solo pensiero di scendere a Roma per partecipare a Uomini e donne. Si sente osservato, criticato e questo non fa per lui. Da dieci anni ormai vive solo ed è difficile aprirsi e trovare un amore sincero poi in tv ancora di più. A quanto pare il tronista tatuato è davanti ad un bivio ma Maria De Filippi cerca di consolarlo e lo spinge a prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno per reagire e decidere cosa fare. Sul tronista si allunga l'ombra dei social e di mille critiche che ogni giorno piombano sulla sua testa e sulle sue spalle forse troppo affaticate per reggere anche il peso del gossip. E allora cosa ne sarà di Manuel e del suo trono? La prossima settimana, nella prossima registrazione, lo scopriremo.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE: IL TRONO CLASSICO PERDE MANUEL VALLICELLA? (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - La nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne di ieri, ha tracciato i contorni di un tronista oltre che anomalo anche decisamente insofferente. Lui è Manuel Vallicella, il tronista veronese che ha deciso di lasciare il programma. Maria De Filippi in puntata gli ha chiesto di pensarci un po' e - a quanto pare - il suo trono è momentaneamente in standby. Le affermazioni di Manuel durante il corso della registrazione di ieri, hanno lasciato il parterre del programma totalmente annichilito. Manuel infatti, ha confessato di fare delle cose brutte nel suo privato, quando è lontano dal programma: cosa farà mai di male? Il tronista ha affermato che gli tremano sempre le gambe ogni volta che prende il treno in direzione Roma per raggiungere gli Studi Elios dove si registra la trasmissione. A questo punto però, ci viene da chiederci se la "competizione" con Luca Onestini non abbia comunque giocato un profondo ruolo in tutta questa faccenda. Manuel infatti, in più di una occasione si è dovuto confrontare con il giovane studente affermando di trovarlo molto diverso da lui nonostante sia molto bello e per questo, ci possa essere il rischio che attiri tutte le corteggiatrici dalla sua parte. Inoltre, c'è anche da prendere in considerazione un altro aspetto, la mamma di Manuel è molto malata e il ragazzo, forse non ha totalmente la testa libera per potersi dedicare ad un impegno così "frivolo". Manuel durante la registrazione ha confessato di non avere mai immaginato che la redazione del programma lo chiamasse addirittura per ben due volte e questo, a conti fatti fa intuire che probabilmente il tronista aveva rifiutato un primo trono tempo addietro. In ultimo, Manuel ha affermato di trovarsi a disagio in quanto non ha una storia seria da dieci anni. Vallicella – inoltre – cercava la ragazza giusta per poterla presentare alla madre e forse, nel suo parterre non esiste una corteggiatrice che lui ritenga all’altezza di questa delicata situazione. Maria De Filippi però, durante il corso della registrazione l’ha invitato a pensarci, chissà che la notte non gli abbia portato davvero consiglio…

