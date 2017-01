UOMINI E DONNE/ Gossip e Anticipazioni, Alessandro Schincaglia lascia il trono di Sonia Lorenzini: i fans lo vogliono tronista (Oggi, 28 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO SCHINCAGLIA ABBANDONA SONIA LORENZINI, IL PUBBLICO LO VUOLE TRONISTA – Ad Alessandro Schincaglia sono bastate poche settimane come corteggiatore di Sonia Lorenzini per diventare il beniamino del pubblico. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, però, Alessandro Schincaglia ha deciso di abbandonare il trono di Sonia Lorenzini autoeliminandosi. Il corteggiatore ha ammesso di aver avuto nuovamente dei contatti con l’ex fidanzata che lo hanno scombussolato. Alessandro non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine della sua storia d’amore e a Sonia ha raccontato di non sentirsi ancora pronto per andare avanti con un’altra donna. Alessandro, però, ha lasciato il segno nel cuore dei fans che, oltre a rimpiangere la sua presenza come corteggiatore di Sonia, sperano di poterlo rivedere presto. Alessandro infatti è stato giudicato sin dalla prima esterna come un ragazzo dolce, semplice, umile e sincero. Un giudizio che ha condiviso anche Gianni Sperti di cui è stato il preferito sin dal primo momento. Qualora, dunque, Alessandro Schincaglia non dovesse tornare tra le braccia della sua ex fidanzata restando così single, Maria De Filippi potrebbe decidere di concedergli una possibilità come tronista, magari proprio accanto a Sonia Lorenzini?

