UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Clarissa Marchese e Federico Gregucci pronti a mettere su famiglia (Trono Classico, oggi 28 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, GRANDI PROGETTI PER IL FUTURO – Clarissa Marchese e Federico Gregucci stanno insieme da soli tre mesi ma l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non potrebbero essere più felici e innamorati al punto da fare grandi progetti di vita insieme. La coppia, infatti, non nasconde il desiderio di convolare presto a giuste nozze e formare una famiglia. “Sì, ci abbiamo pensato. Ora ci prendiamo un po' di tempo per noi: abbiamo voglia di viaggiare un po’. Però nei nostri progetti c’è anche la famiglia”, confessa al settimanale Mio l’ex Miss Italia. Con Federico Gregucci è stato un vero colpo di fulmine al punto da avergli preferito Luca Onestini nonostante la conoscenza con l’attuale tronista di Uomini e Donne fosse più avanti. “Io, Luca l’ho conosciuto prima di Federico quindi, inizialmente, poteva essere una possibile persona con cui uscire dal programma. Però poi, andando avanti, c’era qualcosa che mi legava molto di più a Fede. Il primo giorno a telecamere spente è stato come se ci conoscessimo da una vita. Appena usciti dagli studi, siamo andati subito a casa di Fede, dove ho conosciuto meglio la mamma, il papà e i nonni. Poi siamo andati a casa mia ed è stato come se fossimo fidanzati da una vita. Siamo entrati subito in confidenza. Ho trovato la mia persona”. La coppia, dunque, fa sognare i fans e aumentano sempre di più coloro che vedono nell’amore di Clarissa e Federico lo stesso sentimento che ha unito Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, oggi felicemente sposati.

