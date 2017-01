UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: il dubbio serpeggia nel trono di Sonia, Mario Serpa si tira indietro? (Trono Classico, oggi 28 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: MARIO SERPA FA UN PASSO INDIETRO? (TRONO CLASSICO, OGGI 28 GENNAIO 2017) – La tronista è nel bel mezzo di una bufera e la registrazione di ieri pomeriggio di Uomini e donne non ha migliorato le cose. Sonia Lorenzini è tornata di nuovo in studio dopo quello che è successo nella scorsa registrazione e pronta a combattere per quello che crede giusto. Nei giorni scorsi, nell'ultima registrazione, Mario Serpa, novello opinionista, aveva dato contro la nuova tronista accusandola di essere d'accordo con uno dei suoi corteggiatori. La notizia aveva lasciato tutti di stucco e anche la tronista, dopo la puntata, si era rifugiata nel camerino tra le lacrime. E adesso? Mario Serpa, fidanzato di Claudio Sona, è tornato in studio ma senza le prove di quello che aveva dichiarato e questo non ha fatto altro che peggiorare le cose. L'x corteggiatore si è scusato con i toni ma non ha fatto un passo indietro sulle critiche visto che i due hanno finito nuovamente per litigare. Tina Cipollari ha preso le parti del romano dicendo che riportare voci non significa infangare o offendere e che è giusto che Mario lo abbia fatto. Insomma, le polemiche non mancano e, al momento, Sonia Lorenzini è super confermata sul trono classico.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI NON CONVINCE, LA TRONISTA STA MENTENDO? (TRONO CLASSICO, OGGI 28 GENNAIO 2017) – Sonia Lorenzini resta sul trono di Uomini e Donne ma le sue spiegazioni sulla conoscenza con Federico Piccinato non convincono nessuno. I dubbi sul suo percorso aumentano sempre di più e anche Gianni Sperti, l’unico che l’ha difesa il giorno in cui Mario Serpa ha portato alla luce la segnalazione, comincia ad essere dubbioso. Ciò che ha fatto torcere il naso all’opinionista è l’esterna che Sonia e Federico hanno fatto subito dopo la registrazione della scorsa puntata di Uomini e Donne. Gli abbracci, gli sguardi complici e le tenerezze sono tipici di due persone che si conoscono da tempo. Anche la reazione spropositata di Sonia non è piaciuta a nessuno. La tronista, infatti, si è difesa alzando i toni e replicando duramente alle accuse di Mario Serpa. Se Tina Cipollari, poi, comincia ad essere sospettosa nei confronti di Federico, sempre calmo e silenzioso nonostante le esterne più intime che Sonia comincia a fare con gli altri corteggiatori, Jack Vanore si è trasformato in investigatore privato portando in studio le prove di una conoscenza di vecchia data tra i due. Jack, infatti, ha portato a galla alcuni like lasciati da Sonia sul profilo di Federico e che risalirebbero a diversi mesi fa. Una scoperta che genera ulteriori sospetti su Sonia la quale, tuttavia, può ancora contare sull’appoggio di Maria De Filippi che ha spiegato la cronologia degli eventi rivelando come il tutto sia successo molto tempo prima dell’approdo di Sonia a Uomini e Donne. Nonostante la difesa della conduttrice, però, anche il pubblico non si fida più di quella che, fino a poche settimane fa era stata una beniamina. Molti fans, infatti, stanno abbandonando la barca convinti che la Lorenzini stia mentendo a tutti.

© Riproduzione Riservata.