Uomini e donne/ Gossip e news: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri alle prese con regalini e commenti social. Crisi rientrata? (Oggi, 28 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS DEL 18 GENNAIO: ALDO PALMERI E ALESSIA CAMMAROTA DI NUOVO INSIEME, I DUBBI SI DISSIPANO (oGGI, 28 GENNAIO) - Ed eccoci qui senza più dubbi, perplessità e inganni: Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme e a questo punto non serve una dichiarazione ufficiale sulla fine della loro crisi, perchè? Dopo i primi indizi, finalmente sono arrivate le certezze e mentre lui scrive "Tu sei molto di più di quello che merito", lei continua con un "Poi non dire che non ti penso #lamentoso" e due scatoli di scarpe sportive in bella vista sul suo profilo Instagram. Tutto è bene quel che finisce bene per i due che finalmente si sono ritrovati dopo la crisi e l'annuncio social. Come la stessa Alessia Cammarota aveva promesso in una puntata speciale di Uomini e donne: "tutto si risolverà" e così è stato. Lei continua a ribadire che non c'è niente da dire visto che non è successo niente di particolare ma i due sono stati avvistati insieme da un tatuaore (con tanto di video del momento in cui Alessia si è sottoposta al trattamento) e nella foto che lei stessa ha pubblicato sui social sono ricomparsi i suoi anelli. Tutto è bene quel che finisce bene anche se i fan adesso attendono con ansia di vederli ufficialmente insieme magari con tanto di dichiarazione da parte di lui che proprio a fine estate aveva annunciato la rottura e il tradimento. Avremo mai quello che speriamo?

