Uomini e donne/ News di oggi, 28 gennaio 2017: sorpresa per Claudio Sona da parte di Mario Serpa e i fan vanno in estasi! Video

UOMINI E DONNE, NEWS DEL 28 GENNAIO 2017: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA INSIEME PER LA GIOIA DEI FAN! - Nessuna crisi per Claudio Sona e Mario Serpa che, in barba alle polemiche, continuano ad andare avanti a gonfie vele dopo quasi due mesi dal fatidico sì che ha acceso l'animo dei fan. I ClaMario, come li chiamano i fan, ieri sera hanno preso parte ad una nuova serata anche se è successo davvero qualcosa di sorprendente che ha fatto felici tutti. Sembra, infatti, che alla serata avrebbe dovuto prendere parte solo Claudio Sona e che, quando il tronista si è ritrovato sul palco insieme al vocalist, ha ricevuto una gradita sorpresa: l'arrivo di Mario Serpa. I due si sono abbracciati felici e anche il pubblico ha applaudito a quella che sembra essere davvero una cosa nata dal nulla tanto che, anche poco fa, lo stesso tronista ha scritto: "La serata è poi finita alla grande con l'arrivo a sopresa di Mario. Ora si parte per Termoli dove stasera sarà al Groove". Nonostante la romantica sorpresa e la notte passata con Claudio in quel di Verona, il tronista è nuovamente in viaggio per una nuova serata che sicuramente farà felice i presenti. Ma ancora una volta ci sarà Mario a fare da spalla al suo bel tronista? Ecco qui il messaggio che il tronista ha scritto poco fa su Instagram.

