VALERIO SCANU / Lite su twitter con Maria De Filippy: chi è la signora Bonfanti? (oggi, 28 gennaio 2017)

VALERIO SCANU, IL CANTANTE LITIGA SU TWITTER CON MARIA DE FILIPPY: E RIVELA CHE DIETRO L'ACCOUNT SI CELA... (OGGI, 28 GENNAIO 2017) - Un'importante rivelazione giunge direttamente dalla voce di Valerio Scanu riguardo al ben noto - per gli utenti social - dell'account twitter Maria De Filippy. Ovviamente né la conduttrice storica di Amici e C'è posta per te né il suo staff gestiscono questo profilo che si è reso più di una volta protagonista di tensioni sia fra i navigatori che fra i vip. Questa volta tuttavia, Valerio Scanu potrebbe aver rivelato l'identità di chi si nasconde dietro Maria De Filippy. Tutto è nato durante la messa in onda dell'ultima puntata di Amici 16, in cui uno degli allievi, Riccardo Marcuzzo, è stato sospeto a causa di un brutto gesto fatto in direzione di Stefano Settepani, produttore e fidanzato di Alessandro Amoroso. Quest'ultimo infatti, sottolinea Bitchyf, gli aveva chiesto di scrivere un bravo nel minor tempo possibile, a cui Riccardo ha risposto prontamente facendo il gesto dell'ombrello. Immediata anche la presa di posizione di Valerio Scanu, che ha difeso l'allievo a spada tratta sottolineando con un tweet come "l'arroganza del Signor Settepani è conosciuta in tutti i luoghi ed in tutti i laghi". La diatriba si è spostata poi fra Scanu e l'account fasullo Maria De Filippy, con un botta e risposta al vetriolo che ha spaziato dalla partecipazioni del cantante ad Amici, dove ha duettato con Alessandra Amoroso, fino alla rivelazione di Scanu che dietro Maria De Filippy ci sarebbe una certa signora Bonfanti, oltre che ad altre due persone di cui non si conosce il nome. Clicca qui per vedere il tweet di Valerio Scanu.

