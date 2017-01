VITTORIA MARKOV/ La ballerina padovana porterà Garrison dalla sua parte? (Amici 16, pomeridiano 28 gennaio 2017)

VITTORIA MARKOV, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: NUOVA CAPOSQUADRA? (AMICI 16, POMERIDIANO 28 GENNAIO 2017) - Nel pomeridiano di Amici 16 in onda su Canale 5 oggi, sabato 28 gennaio 2017, vedremo Vittoria Markov in primissima linea. Come filtra dalle anticipazioni del programma, pare infatti che la ballerina padovana riceverà l'incarico di diventare nuova caposquadra al posto di Riccardo. Il cantante, infatti, è stato sospeso dalla scuola per 3 giorni in ragione del gesto dell'ombrello indirizzato alla produzione, che pretendeva che finisse di incidere il proprio brano inedito in due giorni. Vittoria, candidatasi per questo ruolo di grande responsabilità, ha battuto la concorrenza di Thomas, che ha ricevuto meno voti da parte degli stessi compagni. Come se la caverà nel ruolo di caposquadra? Vittoria Markov riuscirà ad esercitare il carisma per tenere unito il gruppo e allo stesso tempo a fare le scelte giuste per portare il suo team al successo? Lo scopriremo solo guardando il pomeridiano di Amici 16...

VITTORIA MARKOV, LA CONCORRENTE DEL TALENT DI CANALE 5: PORTA GARRISON DALLA SUA PARTE? (AMICI 16, POMERIDIANO 28 GENNAIO 2017) - Fin dal suo ingresso nelle scuola di Amici 16, la ballerina Vittoria Markov ha fatto discutere per le sue forme più rotonde rispetto a quelle della danzatrice classica. Non è un caso che un'insegnate molto conservatrice come Alessandra Celentano, fin da subito abbia remato contro la sua entrata nel talent show, ricevendo però l'insospettabile supporto di Garrison, un insegnante che nel corso degli anni si è sempre contraddistinto per un atteggiamento più bonario nei confronti degli allievi come Vittoria. Rispetto alle scorse settimane, c'è però da registrare una grande novità. Nel corso dell'ultimo pomeridiano di Amici 16, Vittoria ha infatti svolto un pezzo di ballo in maniera magistrale, tanto da portare il coreografo statunitense a commuoversi. Che possa essere questo il primo passo di riavvicinamento tra i due? Se lo augurano tutti i fan che hanno preso in simpatia la ballerina "curvy" di Amici 16.

