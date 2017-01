VERISSIMO / Ospiti e anticipazioni puntata di oggi 28 gennaio 2017: Carlota Barò svelerà qualche dettaglio sulla sua vita privata?

VERISSIMO, OSPITI PUNTATA 28 GENNAIO 2017: CARLOTA BARO' SVELA QUALCHE DETTAGLIO SUL SUO AMORE? - Nuovi ospiti interverranno oggi pomeriggio a Verissimo per la tradizionale puntata del sabato pomeriggio. Non potranno mancare gli attori de Il Segreto, punto fermo delle interviste di Silvia Toffanin che questa settimana presenterà Carlota Barò e Alejandro Sanchez, meglio noti come i coniugi Mariana e Nicholas. Insieme a qualche dettaglio sulle trame della telenovela spagnola e sul futuro dei genitori della piccola Juliana, ci sarà spazio anche per qualche notizia di gossip? Sui social network, infatti, i telespettatori non rinunciano ad esprimere la loro curiosità sulla vita privata della dolce e bella Carlota, che da circa due anni è legata al collega Francisco Ortiz, colui che ha prestato il volto all'ex protagonista Bosco Montenegro. La coppia ha da poco annunciato le loro nozze che, anche se ancora manca una data ufficiale, saranno celebrate entro l'anno. L'attrice menzionerà anche il suo amato, dando anche qualche dettaglio in più sul loro futuro in ambito lavorativo?

VERISSIMO, OSPITI PUNTATA 28 GENNAIO 2017: ALESSIA MARCUZZI PRESENTA LA SUA “ISOLA2 NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Verissimo tornerà nel pomeriggio di canale 5 anche oggi, sabato 28 gennaio, con una serie di interviste in esclusiva e filmati inediti pronti a svelare tutte le novità della prossima stagione televisiva. A tal proposito, a pochi giorni dalla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto ad Alessia Marcuzzi, che a partire da lunedì prossimo sarà al timone del celebre reality di Canale 5. La conduttrice svelerà al pubblico tutti i retroscena sullo show e sul nuovo cast di naufraghi pronti a sbarcare in Honduras, ma si focalizzerà anche sul racconto della nuova edizione del format, che per l’occasione ha subìto una serie di stravolgimenti pronti a coinvolgere il pubblico di Canale 5 in un viaggio a la scoperta delle realtà del passato. I naufraghi, infatti, prova dopo prova, dovranno cercare di affrancarsi per raggiungere nuove spiagge, dove ad accoglierli ci sarà sempre qualcosa di nuovo. Appuntamento alle 16.30 su Canale 5 per scoprire tutte le novità del reality più atteso dell’anno.

VERISSIMO, OSPITI PUNTATA 28 GENNAIO 2017: MARIANA E NICOLAS, DA PUENTE VIEJO A CANALE 5 PER LE NOVITÀ DEL “IL SEGRETO” - Come ormai consuetudine, il salotto di Verissimo è pronto ad aprire le sue porte ai protagonisti de il segreto, che sveleranno al pubblico tutte le novità in arrivo nelle prossime puntate, ma racconteranno anche qualcosa sui loro personaggi, fra l’attività nella soap opera spagnola e i nuovi progetti previsti per il futuro. Oggi pomeriggio toccherà a Carlota Barò e Alejandro Sanchez, gli amatissimi Nicolas e Mariana, che racconteranno in esclusiva a Silvia Toffanin l’esperienza nella soap, ora che la piccola Juanita è finalmente arrivata nelle loro vite. I due, infatti, negli episodi in onda negli ultimi mesi , sono riusciti a realizzare il loro sogno di diventare genitori, e anche se non sono mancate le difficoltà la loro piccola riesce a portare nelle loro vite quel pizzico di gioia che mancava ormai da tempo. Il pubblico de il Segreto potrà quindi scoprire in anteprima tutte le novità sui due personaggi e su quello che sarà il loro futuro nella soap.

VERISSIMO, OSPITI PUNTATA 28 GENNAIO 2017: CESARA BUONAMICI, PUPO E IL BLOGGER MARIANO DI VAIO - Silvia Toffanin tornerà oggi pomeriggio su Canale 5 ancora una volta al timone di Verissimo e aprirà le porte del suo salotto a una serie di ospiti fra i quali ritroveremo anche Pupo, pronto a raccontarsi in un’intervista in esclusiva. Fra i tanti vip che si susseguiranno nel talk show del sabato pomeriggio di Canale 5, ci sarà anche il fenomeno social Mariano Di Vaio. Il blogger racconterà al pubblico dettagli inediti sulla sua vita privata e sull'esperienza in qualità di mentore, assieme a Stefano De Martino, a "Selfie, le cose cambiano", ill programma di Simona Ventura dedicato al makeover. Il talk show di Silvia Toffanin, in occasione dei 25 anni del TG5, ospiterà anche Cesara Buonamici, volto noto di Canale 5 che racconterà n esclusiva tutte le curiosità legate alla sua lunga carriera come giornalista del celebre tg. Questo e tanto altro oggi, a partire dalle 16.30, sulla rete ammiraglia di Mediaset.

© Riproduzione Riservata.