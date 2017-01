Alba di fuoco/ Su Rete 4 il film con Rory Calhoun e Piper Laurie: i luoghi delle riprese

ALBA DI FUOCO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: CURIOSITÀ - Alba di fuoco è il film che andrà in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 gennaio 2017, dalle 16.50. La pellicola dal genere western è stata affidata alla regia di George Sherman e la sceneggiatura è stata curata da George Zuckerman, mentre la produzione è stata da William Alland. Il montaggio è stato realizzato da Edward Curtiss con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Frank Skinner ed Hermann Stein, mentre la scenografia è stata ideata da una collaborazione tra Robert Clatworthy, Alexander Golitzen, Russell A. Gausman e Ruby R. Lewitt. Le scene di questo film sono state girate nei pressi della cittadina di Victorville e nella valle californiana conosciuta con il nome di Apple Valley, contea di San Bernardino. Il principale protagonista di questo film è l’attore americano Rory Calhoun scomparso nel 1999 all'età di 77 anni. È stato un attore molto conosciuto per aver preso parte a tantissimi film di genere western e di genere peplum. Tra le sue interpretazioni più famose ricordiamo quelle nei film La figlia della sceriffo, Sangue sul fiume, La magnifica preda, Gli sciacalli, Il tesoro di Pancho Villa, I pionieri dell’Alaska, Il colosso di Rodi, La vendetta degli Apache, Il sentiero dell’oro, I lupi del Texas e tantissimi altri ancora.

ALBA DI FUOCO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: IL CAST - Alba di fuoco, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 gennaio 2017 alle ore 16:50, una pellicola dal genere western dal titolo in lingua originale Dawn at Socorro che è stata prodotta nel 1954 negli Stati Uniti d’America per la regia di George Shermann. Gli attori presenti nel cast sono Rory Calhoun, Piper Laurie, David Brian, Alex Nicol, Edgar Buchanan, Mara Corday e Roy Roberts. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALBA DI FUOCO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 29 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nel vecchio e selvaggio West dove i pistoleri ed i cowboy scrivono leggendarie avventure che poi saranno riportate ai posteri attraverso racconti popolari. Un mitico pistolero di nome Brett Wade (Rory Calhoun) un po’ in là con gli anni, ha deciso di appendere al chiodo il proprio cinturone allo scopo di dimenticare diverse tragedie che hanno caratterizzato il proprio passato. Wade vuole avere una vita maggiormente serena dedicandosi completamente ad una sua grande passione, il gioco d’azzardo ed in particolare il poker. Wade è diventato nell’ultimo periodo un conosciuto giocatore professionistico che fa tappa in diversi saloon del Texas sfidando tutti i migliori giocatori dello stato. Lungo il proprio percorso il buon Wade trova una bella ragazza di nome Rannah (Piper Laurie). Per lui è subito colpo di fulmine anche se non vuole darlo a vedere per mantenere la sua apparenza di uomo rude e poco incline ai sentimenti. Ogni volta che scambia qualche parola con la bella Rannah, il suo cuore batte fortissimo e lo stesso vale anche per la donna che dal proprio canto è stanca di dover continuare ad esibirsi in quello specifico saloon. Wade rendendosi conto del malessere della donna, le promette che molto presto la porterà via da tutto questo. Per farlo però Wade deve avere la meglio sul proprietario e gestore del locale, Dick Braden (David Brian) che vanta sulle donne che si esibiscono nel suo locale un sorta di dominio e proprietà. Braden ha tuttavia nel gioco d’azzardo il proprio punto debole con Wade che essendo conscio della cosa, decide di sfruttarla a proprio favore. Nello specifico sfida Braden in una partita a poker dove la posta in palio è proprio la bella donna. Wade sfruttando le proprie abilità riesce ad avere la meglio ma Braden non sembra intenzionato a saldare il proprio debito. Appare inevitabile un duello con il povero Wade che deve riaffrontare i demoni del proprio passato rimettendosi il cinturone per amore della bella donna.





