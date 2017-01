ALBERICO LEMME, LA DIETA: IL FARMACISTA DA BARBARA D'URSO PER L'ULTIMA VOLTA? "IL SISTEMA MI VUOLE FERMARE" (DOMENICA LIVE, OGGI 29 GENNAIO 2017) - Alberico Lemme torna a Domenica Live per parlare della sua dieta amata dai vip e non solo: potrebbe essere l'ultima apparizione del farmacista in tv, visto che è stato convocato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti. In arrivo un provvedimento per Alberico Lemme? Se ne parlerà nella trasmissione di Barbara d'Urso, del resto è stato lo stesso "domatore delle donne" - come ama definirsi - ad annunciare su Facebook la sua presenza nello studio di Domenica Live. Lemme ha spiegato la sua "missione", cioè il risveglio delle coscienze: «Stimolerò il cervello umano affinché prenda coscienza di cosa sta succedendo. Ci saranno stimoli cerebrali diretti ed indiretti: non potete perdere la trasmissione. Il sistema si sta ribellando, mi vuole fermare a tutti i costi, ma ha sottovalutato che oltre ad essere un genio sono, anche, uno stratega» ha scritto il farmacista noto per la sua dieta sui social (clicca qui per visualizzare il post).

